Fikret Orman'dan kampa katılmayan Anderson Talisca'ya rest

Beşiktaş'ın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullandığı Talisca, yeni sezon hazırlıkları 3 Temmuz'da başlamasına rağmen hala İstanbul'a gelmedi.

MENAJERİYLE MESAJ YOLLADI

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise Manchester United'ın kendisine olan ilgisini kullanıp, maaşına zam isteyen Brezilyalı yıldıza, menajer Jorge Mendes aracılığı ile ültimatom gibi bir mesaj yolladı.

"İDMANA GELMEZSE MAAŞINI BİR KURUŞ BİLE ARTTIRMAM"

Orman'ın, "Önce gelsin, idmanlara çıksın. Sonrasını biz takdir ederiz. Ancak bu şekilde devam ederse maaşını bir kuruş bile arttırmam" dediği öğrenildi.

Beşiktaş yönetiminin, bu çağrıya olumlu cevap verip, İstanbul'a dönmesi halinde Talisca ile masaya oturarak 1.5 milyon Euro olan maaşını 2.2 milyon Euro'ya çıkarması bekleniyor.