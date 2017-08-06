Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fikret Orman'dan Jeremain Lens paylaşımı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın yeni transferi Lens için kişisel Instagram hesabından "hoş geldin" mesajı yayımladı.

06 Ağustos 2017 Pazar 12:29
Fikret Orman'dan Jeremain Lens paylaşımı

Başkan Orman, Hollandalı futbolcunun Beşiktaş formalı fotoğrafını  paylaştığı mesajında, "Çok istedi bizi, biz de onu. Hoş geldin ailemize  Jeremain." ifadelerini kullandı.
 
Siyah-beyazlı kulüp, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma  giyen, bonservisi İngiliz ekibi Sunderland'da bulunan Jeremain Lens'in transfer  edildiğini gece yarısı resmi Twitter hesabından paylaştığı video ile açıklamıştı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 12:29
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan açıkladı! Siber saldırılara karşı yerlisi geliyor...
    1. Bakan açıkladı! Siber saldırılara..
    2. Hükümetten 'Wikipedia' duyurusu:..
    3. Aziz Yıldırım:Lens gitsin diye dua ettik
    4. Kocaeli'de sensörlü trafik ışıkları..
    5. Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 kişi..
    6. Adapazarı'nda arazisi imara..
    7. Mardin’de çareyi fosseptik çukuruna..
    8. Filistin’de siber saldırı
    9. TSK'da kurmaylık sistemi değişti
    10. Sırrı talimatı aldı! Terör örgütüne..
    11. Fenerbahçe'de yılın transfer bombası..
    12. Antalya’da polis, boğulan babasının..
    13. Marmaray inşaatında ceset çıktı
    14. Yalçın Topçu'dan Kemal..
    15. Topuklu ayakkabıyla araç kullanmak..
    16. Bingöl'de 1 PKK'lı öldürüldü
    17. 'Benden ümidinizi kesmeyin' ifadesinin..
    18. Sosyal medyada tanıştığı kişiler..
    19. Darbeci FETÖ, MİT TIR'larını..
    20. İstanbul Esenyurt'ta eşini öldüren 2..
    Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
    Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
    200 km ile giden Tofaş'a yetişemeyen Mercedesli
    200 km ile giden Tofaş'a yetişemeyen Mercedesli
    Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var
    Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var
    Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın arşivini açtı
    Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın arşivini açtı