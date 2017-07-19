Fikret Orman'dan güldüren Lewandowski açıklaması

"Yönetim kuruluyla henüz bunu tartışmadık ama büyük ihtimalle bundan sonra Avrupa'da oynayacağımız maçlara taraftar götürmeyeceğiz. Riskimiz 100'se 20'ye, 30'a indirmeye çalışıyoruz. Yapabilecek başka bir şeyimiz yok çünkü. Böyle bir riskle karşı karşıyayız. Büyük ihtimalle CAS'a başvuracağız gibi görünüyor."