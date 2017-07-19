Fikret Orman'dan güldüren Lewandowski açıklaması
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Çin'de yaptığı basın toplantısında Şanghay'a ofis açacaklarını açıkladı. Öte yandan Orman'ın Bayern Münih'in yıldızı Lewandowski ile ilgili "Fotoğraf çektirecektim, şimdi dedikodusu çok olur diye çektirmedim." ifadelerini kullanması gazetecileri güldürdü.19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:55
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Çin'de düzenledikleri hazırlık kampında açıklamalarda bulundu. Orman, Şanghay'a ofis açacakları müjdesini verdi.
İşte Fikret Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
- "Bizim ülke olarak yurtdışına ve bu tarz organizasyonlarda yer alacak şekilde planımızı belirlememiz lazım. Beşiktaş Kulübü Şanghay'da bir ofis açacaktır. Benim dönemimde bunun değerini inşallah göreceğiz. İnşallah benden sonra da değerini göreceklerdir. Burada Manchester United'ın çok taraftarı var. Onlar buradaki organizasyona 2000 yılında başlamışlar. Dortmund, Arsenal, Chelsea burada. Liverpool burada. Dünyanın bütün kulüpleri burada."
Dünya çapında 100 milyon taraftarımızın olmasını istiyoruz."
"Çinlilerle birlikte hareket edeceğiz"
- "Sezonda 50-55 maç yapmaya nasıl alışıyorsak, uzak yerlere uçarak maç yapmaya da alışmamız lazım. Çin kulüpleriyle plan yaparak hareket edeceğiz. Devre arasında onların da Türkiye'ye gelip maç yapması planlanıyor. Dünya çapında 100 milyon taraftarımızın olmasını istiyoruz. Yabancı sponsorlarımızın olması gerekiyor. Bunu artırmamız lazım. Çin'de basketbol ve futbola çok para ödüyorlar. Buradan Avrupa'ya bu yüzden futbolcu satmaları zor."
UEFA'nın ertelemeli cezası hakkında
- "Yönetim kuruluyla henüz bunu tartışmadık ama büyük ihtimalle bundan sonra Avrupa'da oynayacağımız maçlara taraftar götürmeyeceğiz. Riskimiz 100'se 20'ye, 30'a indirmeye çalışıyoruz. Yapabilecek başka bir şeyimiz yok çünkü. Böyle bir riskle karşı karşıyayız. Büyük ihtimalle CAS'a başvuracağız gibi görünüyor."
Lewandowski ile fotoğraf çektirecektim, şimdi dedikodusu çok olur diye çektirmedim."
(Yeni Şafak)