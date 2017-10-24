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Fikret Orman'dan flaş 'Caner Erkin' açıklaması

Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman, Caner Erkin'in tartışmaya neden olan küfürlü görüntüleri hakkında açıklama yaptı.

24 Ekim 2017 Salı 16:48
Fikret Orman'dan flaş 'Caner Erkin' açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Medipol Başakşehir maçında hakeme küfür ettiği ekranlara yansıyan Caner Erkin'in yaptığı hareketin yanlış olduğunu ve hiç beğenmediğini söyledi.

Orman, Çatalca’da yenilenme çalışmaları tamamlanan ve şehit Kurmay Albay Gökhan Peker’in adını taşıyan okulun açılış törenine katıldı. Orman törenin ardından, sarı kart gördüğü bir pozisyon sonrası hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddia edilen Caner Erkin ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Orman, futbolda kazanma hırsının iyi bir şey olduğunu belirterek, “Kazanma hırsı Beşiktaş ilkeleri içerisindedir. Caner’in yaptığını açıkçası hiç beğenmedim. Camiamızın mensubunun böyle hareketler içerisinde olmaması lazım. Basın üzerinden oyuncuma yönelik hemen kampanya düzenleniyor. O kadar da kolay değil. Kendisi gözümüzün nuru, pırlanta gibi çocuktur. Cezası varsa disiplin yönetmeliği var, cezasını görür. Camia olarak böyle şeylerin arkasında olmadığımızı herkes bilir. Caner de Beşiktaş’ın etik kurallarına uyacak. Hırsı zekasının önüne geçmeyecek, sahada takımına yardımcı olacak. Çocuğun üzerine çok gidiyorlar. Onun üzerinden Beşiktaş’ı karıştırmaya çalışıyorlar. Ona da müsaade etmem” diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 16:48
  1. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
  2. Medipol Başakşehir
  • KemalKemal14 sa önce
    Bu ne perhiz ne lahana turşusu. Hem tasvip etmiyorum diyor hem sahiplenip gözünün nuru ediyor. Ayıp ayıp başkan milletin zekası ile dalga geçiyorsun .
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