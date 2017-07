Fikret Orman'dan flaş Aboubakar açıklaması

Çin kampına takımdan önce giden Fikret Orman, Schalke ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Orman'ın açıklamaları şöyle;



Şangay'da ofis açacağız



Çin seyehatleri gelecek yıllarda da devam edecek. El Clasico, Miami'de oynanacakmış. Bizim de artık dünyaya açılmamız lazım. Beşiktaş bu şekilde yol alacak. Beşiktaş, Şanghay'da bir ofis açacak. Sürekli bir personelimiz olacak burada. Malezya, Endonezya ve orta doğuya açılacağız.

Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır



Bizim aklımızdan kulübü Çinliler'e satmak gibi bir şey geçmedi geçemez. Beşiktaş halkın takımıdır ve öyle de kalacaktır. Beşiktaş'ın sahibi genel kurul üyeleri ve taraftarlardır. Bu kulübün sahibi biz değiliz, taraftardır. Ama Çinliler'in Türkiye'de kulüp almasını isterim. Türkiye'nin futbolunu büyütmemiz lazım. El Clasico Miami'de oynanıyor da neden Türkiye'de oynanmasın. İnşallah Galatasaray ve Fenerbahçe de bu pazarda yer alacaktır. Biz Real Madrid'le oynarken saygı duyulan bir kulübüz. Real Madrid bizden korkuyor demedim. Real Madrid, bizimle oynarken saygı duyar" dedim. Farklı manşet olmuş.



Avrupa maçlarına taraftar götürmeyeceğiz



Avrupa'da yaşayan taraftarlarımızın bilet almasını biz engelleyemeyiz. Bunu Lyon yapacaktı. Haksızlığa uğradık. UEFA'nın cezası çok haksız. Kendileri de bunu kabul ediyor. Fakat saçma kurallarına uymak zorundalar. Yönetim kuruluyla henüz bunu tartışmadık ama büyük ihtimalle bundan sonra Avrupa'da oynayacağımız maçlara taraftar götürmeyeceğiz. Bunu yapıp riskimiz 100'se 20'lere indireceğiz. Başka şansımız yok çünkü. Muhtemelen CAS'a da başvuracağız.



Aboubakar alternatifler arasında



Lewandowski ile fotoğraf çektirecektim, şimdi dedikodusu çok olur diye çektirmedim. Bir oyuncunun Instagram hesabına 4 milyon mesaj atılıyor. Dünyada hangi kulübün taraftarında bu potansiyel var? Come to Beşiktaş tişörtleri satışa çıkacak. Aboubakar defteri kapandı mı bilemem ama çok da açık gibi durmuyor, yarın açılabilir de. Kesin bir şey yok, alternatif. 8 Eylül'de bitiyor transfer dönemi. 50 güne yakın zaman var. Bizim şartlarımız var, bilançomuz var. Transfer yapmak kolay. Hele şampiyon takımın yapması daha kolay. Fakat biz planlı hareket ediyoruz. Tüm branşlarda toplam 60 milyon liralık küçülmeye gideceğiz. Giderlerimizi en alt seviyeye düşüreceğiz. Anadolu E. ile birleşme fikrini her sene dile getiriyordum ama Anadolu E. yönetimi bu fikrimizi kabul etmedi. Basketbol şubemizin bütçesinde daralmaya gideceğiz, Bütçemiz 5-6 milyon euro civarında olacak.