Fikret Orman'dan Cenk Tosun açıklaması

Cenk Tosun'un transferi hakkında konuşan Fikret Orman, "Bu iş hafta sonuna kadar sonuçlanacak" dedi.

Cenk Tosun'un Everton'a transferi için 28 milyon euro bonservis bedeli ile anlaşmaya varan Beşiktaş'ta konu hakkında konuşan Orman, "Bizim menfaatimiz kadar oyuncularımızın da menfaati önemli. Cenk gitmek istiyor, biz de yapıcı davranmaya çalışıyoruz. Cenk Tosun kadar bize şu anda yapılacak olan takviyeler ile ilgileniyoruz. Artık al al al dönemi bitti, al ve sat, al ve değer kat dönemi başladı.Henüz sonuçlanmış bir şey değil, istediğimiz rakamlara geldi. Sona yaklaştık ancak henüz tamamlanmış bir şey yok" dedi.