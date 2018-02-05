Fikret Orman'dan beklenmedik hamle! Şenol Güneş ile görüşecek

Beşiktaş'ın şampiyon olduğu son iki sezondaki performansından uzak kalması yönetim kurulunu harekete geçirdi.

Başkan Fikret Orman'ın, yöneticilerle birlikte Pazartesi ve Salı günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek futbolculara hem moral vereceği hem de uyarılarda bulunacağı öğrenildi.

Fikret Orman'ın, Şenol Güneş'le bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacağı da belirtildi.

Kaynak:Sabah