Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a yanıt!

Törende gazetecilerin Aziz Yıldırım'ın 'Lens'i biz istemedik, gitmesi için dua ettik' sözlerinin hatırlatılması üzerine Orman şunları söyledi:

"Beşiktaş’ın kendi gündemi vardır. Polemiklere girmek istemiyoruz. Biz oyuncuyu Sunderland’den aldık. Polemik yaratacak bir şey söylemek istemem. Lens'i Fenerbahçe'den almadık, Caner'i de. Gökhan'ı kontratı bittiğinde aldık. Futbolcuların geçmişini değil, Beşiktaş'a katacaklarını satın alırız. Lens'in çok katkı vereceğine inanıyorum. Bizde oynamayı çok istedi. Ona da bize gösterdiği ilgi için teşekkür ediyorum."