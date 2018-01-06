Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması

Beşiktaş Başkanı Kulübü Fikret Orman, beIN SPORTS’a konuştu. Fikret Orman, Arda Turan'ın çok beğendiği bir futbolcu olduğunu söyledi. Orman, transfer haberleriyle ilgili ise, "Arda çok önemli bir isim. Dünyanın en iyi iki kulübünden birinde oynuyor. Özellikle Türk basını Arda’yı son dönemde futbolu dışında öne çıkarmaya başladı. Ben Arda’nın kazanılması gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama Beşiktaş’ın yapısı çok dolu. Yoksa hiç düşünmeden isteyeceğim bir oyuncu. Ama şu anda gündemimizde yok” diye konuştu.