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Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, son dönemde ismi siyah-beyazlı kulüple anılan Arda Turan'ın gündemlerinde olmadığın açıkladı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 23:25
Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması

Beşiktaş Başkanı Kulübü Fikret Orman, beIN SPORTS’a konuştu. Fikret Orman, Arda Turan'ın çok beğendiği bir futbolcu olduğunu söyledi. Orman, transfer haberleriyle ilgili ise, "Arda çok önemli bir isim. Dünyanın en iyi iki kulübünden birinde oynuyor. Özellikle Türk basını Arda’yı son dönemde futbolu dışında öne çıkarmaya başladı. Ben Arda’nın kazanılması gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama Beşiktaş’ın yapısı çok dolu. Yoksa hiç düşünmeden isteyeceğim bir oyuncu. Ama şu anda gündemimizde yok” diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 23:25
  1. Beşiktaş Başkanı Kulübü Fikret Orman
  2. Fikret Orman
  3. Arda Turan
  4. transfer
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