Fikret Orman'a tepki

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği başkanlığına seçilen Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a çağrıda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

FİKRET ORMAN'A TEPKİ

''Bizim amacımız ne yapmak? Kulüpler Birliği niye var? Biz barışçıl olamaz mıyız? Hep gözünün üstünde kaş var diye kavga etmek zorunda mıyız? Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım katılmıyor, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu'nu gönderiyor. O da çok deneyimli bir futbol adamı. Asbaşkan düzeyinde katılıyorlar ama Fikret Orman'ın "Ben de asbaşkan seviyesinde katılacağım" çıkışını kamuoyuna bırakıyorum.''

''Barış, barış diye ortalığı yıkıyoruz. O arkadaşlara Türkiye'nin neye ihtiyacı var deseniz onlar da barış diyecek. 18 takım var. 18 takımın başkanları bu birliğe üye. İşin var diye gelemeyebilirsin. X takımın başkanı gelmiyor, yardımcısını gönderiyor. O zaman ben de kendim gitmem, yardımcımı gönderirim diyemezsin ama.''

'DİĞER KULÜPLER DE...'

''Aziz Bey ile konuşuruz 'Ya arkadaş gel, katıl' deriz ama iş bu noktaya geldi. Diğer kulüpler de 'Asbaşkanla katılırız' diyor. Ben de o zaman asbaşkanıma diyeyim, gel sen yönet diye. Milyonları temsil ediyoruz. Bu kadar akıl tutulması olur mu? Ben bunu bir fedakarlık olarak görmüyorum. Son derece normal bir şey bu. Bizim gibi büyük takım yöneticiliğine soyunmuş insanların bu davranışları göstermesini kabul edemiyorum ben. Ne faydası var aksini yapmaya? Dağ dağa küsmüş, kimsenin haberi olmamış. İş gruplaşmaya gidiyor. Ne oldu şimdi? Bu davranışların futbola ne faydası var? Egodan başka fayda yok. 18 takım başkanı anlaşamıyorsa zaten, yazıklar olsun bize.''