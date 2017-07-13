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Fikret Orman: Yolun açık olsun Marcelo’m

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lyon ile transfer görüşmelerine başlayan Marcelo için, "Onu aldığımızda ‘Küme düşmüş takımdan oyuncu alınır mı?’ diyenler, şimdi ‘Onu satan şampiyonluğu sattı’ diyor. Yolun açık olsun Marcelo’m" dedi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:08
Fikret Orman: Yolun açık olsun Marcelo’m

Beşiktaş’ın Ligue 1 ekiplerinden Lyon’a transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Brezilyalı defans oyuncusu Marcelo için Başkan Fikret Orman sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Her şeyin çok güzel olacağını vurgulayan Orman, "Marcelo’yu aldığımızda ‘Küme düşmüş takımdan oyuncu alınır mı?’ diyenler, şimdi ‘Onu satan şampiyonluğu sattı.’ diyor. Liderlik popülarite için karar vermek değil, gerçek aşkın için doğruyu yapmaktır. Yolun açık olsun Marcelo’m" ifadelerini kullandı.

Fikret Orman'ın Instagram hesabından yaptığı Marcelo paylaşımı;

 

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 10:08
  1. Beşiktaş
  2. Aydın
  3. Brezilya
  4. Fikret Orman
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