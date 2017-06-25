Fikret Orman transferi askıya aldı

Beşiktaş, transferde tüm dikkatini Pepe'ye yoğunlaştırsa da Dinamo Kiev'den ayrılması beklenen Vida için de temaslarını sürdürüyordu. Ancak Hırvat futbolcuya Marsilya ve Leicester City'nin yaptığı ciddi teklifler Beşiktaş'ın geri adım atmasına neden oldu.

Aralık ayında sözleşmesi sona erecek olan futbolcuyu uygun maliyetle almak isteyen Beşiktaş, özellikle Leicester City'nin 5 milyon euronun üstünde bonservis bedeli teklif etmesinin ardından transferi askıya aldı.

Siyah beyazlıların bu gelişmelerin ardından tüm transfer görüşmelerine ara verdiği ve Pepe'den gelecek haberi beklediği aktarıldı. Öte yandan Beşiktaş yönetiminin Marcelo için gelen teklifleri de Pepe'nin durumuna göre değerlendireceği ifade edildi.

Siyah beyazlıların başkanı Fikret Orman, Marcelo için 10 milyon Euro değer biçerken bu rakamın teklif edilmesi halinde transfere onay verecek. Bu rakamlara çıkılmazsa ise gelecek sezonun stoper tandemi Pepe ve Marcelo'dan oluşacak.