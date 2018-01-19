Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fikret Orman resti çekti

Beşiktaş İslam Slimani transferinde tok alıcı rolünü oynuyor

19 Ocak 2018 Cuma 14:35
Fikret Orman resti çekti

İslam Slimani transferini mali açıdan mümkün olan en uygun koşullarla bitirmek için yoğun çaba harcayan Beşiktaş’ın patronu, West Ham United forması giyen Diafra Sakho’nun da listelerinde olduğunu söyledi. Tok alıcı rolü oynayan Fikret Orman, Slimani olmazsa rotayı Senegalli forvete çevireceklerini dile getirdi.

Golcü transferi için hafta başından bu yana İngiltere’de kıran kırana pazarlıklar yapan Beşiktaş Yönetimi, İslam Slimani ve kulübü Leicester City ile son pürüzleri gidermek için seyahat süresini biraz daha uzattı. Planlanan takvime göre Cezayirli golcü Slimani’yi dün özel uçakla İstanbul’a getirmek isteyen fakat görüşmelerin uzaması nedeniyle bu hedefine ulaşamayan siyah-beyazlılar son kozlarını da oynadı.

Slimani transferi konusunda önemli adımlar atan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, Everton Kulübü ile Cenk Tosun için yürütülen pazarlıklar gibi işi çok sıkı tuttuğu aktarıldı. Mümkün olan en az maliyetle 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak isteyen Başkan Orman pazarlık masasına Premier Lig ekibi West Ham United’da forma giyen Diafra Sakho’yu koz olarak sürdü.

Slimani için ısrarcı olduklarını dile getiren Orman’ın, West Ham ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 28 yaşındaki Senegalli forvet Sakho’yu alternatifler arasında tuttuklarını ifade ederek, tok alıcı rolünü oynadığı vurgulandı.

İngiltere’ye ilk olarak menajer Ahmet Bulut’u göndererek zaman kazanan Başkan Fikret Orman’ın birkaç gün içinde Slimani veya Sakho transferini noktalaması bekleniyor. Orman pazarlıkların anlaşma ile sonuçlanması halinde bugün yeni golcü ile birlikte İstanbul’a gelecek.

Puel’den yeşil ışık

Leicester City Teknik Direktörü Claude Puel, takımının yarın Watford ile yapacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği Islam Slimani’nin geleceği hakkında açıklamada bulunan deneyimli teknik adam “Başından beri söylüyorum, elimizde çok fazla forvet var. Takımda iyi bir denge oluşturmalıyız. Bakalım oyuncu başka kulüplerde oynama süresi bulabilecek mi, bulamayacak mı? Bu futbolcularla da bu konuyu görüşmeliyiz” dedi.

Kaynak:Skorer

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 14:35
  1. Beşiktaş
  2. Fikret Orman
  3. slimani
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte geleceğin tüccarı! Herkesi tek tek durdurup… Karneyi fırsata çevirdi!
    1. İşte geleceğin tüccarı! Herkesi tek..
    2. Pendik'te bilim merkezi çocukları..
    3. Türkiye resti çekti, 'Değerlendirmeye..
    4. Uzun kuyruklar var… Gidiyorlar!
    5. Ümraniye’de iki heyecan birden yaşandı
    6. İran ayağa kalktı! Yok böyle karşılama
    7. Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi
    8. Karneni getir buzda kay
    9. Otomobil otobüsün altına girdi! Çok..
    10. Dünyaca ünlü iki Profesör, Üsküdar’da..
    11. Perinçek sloganı söyledi,..
    12. Onu bile çaldılar… Bir saatte..
    13. Acil serviste dehşet anları! Sedyede..
    14. ABD'nin elinde bir tek o kaldı!..
    15. İşte Beşiktaş'ın yeni Gökhan Gönül'ü
    16. Fitch Ratings'den Türkiye kararı
    17. Flaş gelişme! Nijeryalı yıldız..
    18. Fikret Orman resti çekti
    19. KKTC'de hükümet istifa etti!
    20. Kötü haber geldi! 3 hafta yok
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    80 ilde serbest Adıyaman’da yasak!
    80 ilde serbest Adıyaman’da yasak!
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 19.01.2018
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu