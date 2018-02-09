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Fikret Orman: Maç ertelensin

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yoğun fikstür nedeniyle bazı maçların ertelenmesi için TFF'ye çağrıda bulundu.

09 Şubat 2018 Cuma 19:08
Fikret Orman: Maç ertelensin

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan TFF'ye çağrı! İzmir'de gerçekleştirilen Kartal Yuvası mağazası açılışına katılan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yoğun fikstürden dolayı Şenol Güneş'in yapmış olduğu açıklamaların hatırlatılması üzerine Orman, "Yoğun bir fikstür oldu. Bayern Münih maçları, Fenerbahçe maçları geliyor sonra. Trabzon, Başakşehir falan... 18 Mart'a kadar inanılmaz yoğun bir tempo var. Beşiktaş'ın güçlü bir kadrosu var ama buraları biraz dengelemeleri lazım.

Bana soruyorsanız bazı maçların tehir edilmesi lazım, özellikle kupa maçlarıyla alakalı. Beşiktaş Türkiye'nin Avrupa'daki yüzü, biz bu ülkeyi temsil ediyoruz. Birazcık da o konuyla ilgili bize tolerans değil de, yardım edilmesi lazım. Fenerbahçe ile bu konuyla ilgili görüşmedik, gerekirse görüşürüz." ifadelerini kullandı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ZORLU FİKSTÜRÜ

20 Şubat Salı: Bayern Münih-Beşiktaş

25 Şubat Pazar: Beşiktaş-Fenerbahçe (Lig)

28 Şubat Çarşamba: Beşiktaş-Fenerbahçe (Türkiye Kupası)

4 Mart Pazar: Trabzonspor-Beşiktaş

11 Mart Pazar: Beşiktaş-Gençlerbirliği

14 Mart Çarşamba: Beşiktaş-Bayern Münih

18 Mart Pazar: Başakşehir-Beşiktaş

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 19:08
  1. Beşiktaş
  2. Şenol Güneş

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