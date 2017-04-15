Fikret Orman: Lyon maçına özel indirim yapıyoruz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kartal Yuvası Mağazaları’nda Lyon maçına özel indirim uygulayacaklarını ifade etti. Orman, Lyon maçına kadar yüzde 20 indirim sağlanacağını söyledi.

Fikret Orman: Lyon maçına özel indirim yapıyoruz
Eklenme: 15 Nisan 2017, 15:20

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lyon maçına özel olarak taraftarlara Kartal Yuvası Mağazaları’nda yüzde 20 indirim uygulanacağını ifade etti. Bu zorlu karşılaşma öncesinde bir kampanya başlattıklarını söyleyen Orman, “Lyon maçına kadar ‘maça formanla gel ve evinde de formanla seyret’ kampanyası yapıyoruz. Lyon maçına kadar geçerli olmak üzere yüzde 20 indirim yapıyoruz. Taraftarlarımıza çağrı yapıyoruz. Yönetim kurulu olarak taraftarlarımızın ilgisinden çok memnunuz ve daha fazlasını istemekte sakınca görmüyoruz” diye konuştu.

 
EtiketlerBeşiktaşFikret Orman
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