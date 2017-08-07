Fikret Orman: Israrlıyız

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, takımda kiralık olarak forma giyen Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'nın bonservisini almak istediklerini söyledi.

"SENEYE ALACAĞIZ"

Başkan Orman, A Spor'a yaptığı açıklamada, Benfica'nın Talisca ile sözleşme uzatmak için oyuncuyu sıkıştırdığını belirterek, "Burası bir huzur ailesi. Beşiktaş ile beraber oyuncular değer kazanıyor, kıymetlerini artırıyor. Talisca da büyük çıkış yakaladı. Bu sezon sonu 1 yıllık sözleşmesi kalıyor. Herhalde oyuncuyu sıkıştırıp sözleşmesini uzatmasını istiyorlar ama biz Talisca'da ısrarlıyız. Seneye inşallah bonservisini alacağız." ifadelerini kullandı.

"BİZE FAYDALI OLSUN DİYE YAPIYORUZ"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı Jeremain Lens ile ilgili sözlerine cevap vermek istemeyen Orman, Hollandalı futbolcunun transferiyle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Büyük bir camia. Onların da kendi siyasetleri vardır. Polemik oluşturacak bir şey söylemek istemem. Transferi bize faydalı olsun diye yapıyoruz. Lens'i Fenerbahçe'den almadık. Gökhan ve Caner'i de Fenerbahçe ile kontratları bittikten sonra aldık. İlgilendiğimiz ve sevdiğimiz bir oyuncuydu. O bizi biz de onu çok istedik. Beşiktaş olarak taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Umarım işimizi de başarıyoruzdur."