Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fikret Orman: Daha büyük hedeflerle yola çıkıyoruz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Dergisi’nin ağustos sayısında yazdığı yazıda, "Daha büyük hedeflerle yeni sezona başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

01 Ağustos 2017 Salı 13:18
Fikret Orman: Daha büyük hedeflerle yola çıkıyoruz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Dergisi’ne yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Beşiktaş Ailesi,

Sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada adımızdan daha çok söz ettireceğimiz günlere doğru yelken açtık. Hedefimiz yüz milyon taraftara ulaşmak ve Beşiktaşımız’ı global bir marka haline getirmek. Bu hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım atarak Çin’e gittik ve globalleşme projemizi başlattık. Girişimlerimizin sadece Beşiktaş ya da futbol dünyası açısından değil, ülkemizin Çin’le ekonomik ve sosyal iş birlikleri için de oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. 2018 yılının Çin’de “Türk Yılı” ilan edilmesi, avantajlarımızı ve Çin’in cazibesini artırıyor. Beşiktaş JK olarak, geleneklerimizden ve ilkelerimizden taviz vermeden vizyoner bakış açımızı sürdürürken, Çin başta olmak üzere global sponsorluklarımızı artırmak için gerçekleştireceğimiz projeleri zamanla sizlere açıklayacağız.

İki yıl üst üste şampiyon olduğumuz, üçüncü yıldızı armamıza işlediğimiz, hepimizin göğsünü kabartan ve gururlandıran bir sezonu geride bıraktık. Şimdi daha büyük hedeflerle yeni bir sezona başlıyoruz. Bu sorumluluğun bilinciyle gereken çalışmaları yaptık ve yapıyoruz. Takımımızı teknik heyetin isteği doğrultusunda yeni transferlerle takviye ettik ve muhtemel ihtiyaçlara göre de alternatifleri hazır tutuyoruz. Umuyor ve inanıyorum ki, bu yıl da Beşiktaş hepimizin gururu olmaya devam edecek. Bu vesileyle sevgili Tamer Tuna başta olmak üzere yollarımız ayrılan sevgili kardeşlerime kariyerlerinde başarılar diliyor, yeni transferlerimize de ailemize hoş geldiniz demek istiyorum.

2017-2018 sezonunun takımlarımız başta olmak üzere diğer tüm kulüplere hayırlı olmasını, fair play ruhunun hakim olduğu, kaos ve kavgadan uzak, sportif mücadelenin ön plana çıktığı bir yarışın yaşanmasını diliyorum."

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 13:18
  1. Beşiktaş
  2. Türkiye
  3. Çin
  4. Fikret Orman
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay'da tedavi edilen kaplumbağalar denize bırakıldı
    1. Hatay'da tedavi edilen kaplumbağalar..
    2. Rusya, Suriye'deki üssüne onu kurdu
    3. Başkan Kale sözünü tuttu
    4. 7 Ağustos'ta Türkiye'den görülmeye..
    5. Bursa’da çalışmalar başladı… Aranıyor!
    6. Polise kafa atan şahıs gözaltına alındı
    7. Başkan Gürlesin, çalışmalarını anlattı
    8. Şanlıurfa’da iş kazası: 2 yaralı
    9. Quaresma sağlık kontrolünden geçti
    10. 700 balya saman kül oldu
    11. Çin harekete geçti! O ülkeye..
    12. İki üniversite mezunu engelli..
    13. Şiddetli çatışma! İmha edildiler...
    14. Bileği bükülmeyen şampiyonlar..
    15. Dünya beklenenden daha fazla ısınacak
    16. Büyükşehirden sokak hayvanları için..
    17. Dursun Özbek’ten Lucescu çıkarması
    18. Dolandırıcı ile yaşlı kadının telefon..
    19. Hastane otoparkı asfaltlandı
    20. Atıyye: Katar'ın diyaloğa açık olması..
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var