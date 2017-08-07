Fikret Orman çok sert! 'Dünyayı ayağa kaldırırım'

Orman, "Konya bizim dostumuz. Kupayı almaları da onlara yakıştı. Fakat taraftarların yaptıkları utanç vericiydi. Kendi taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hiç taşkınlık yapılmadı. Karşılıklı küfürleşmeler olur. Taraftarımız çok olgundu. Ceza verileceğini duyuyorum. Keşke daha önceki maçlarda verselerdi bugünlere gelmeseydik. Bu olaylardan dolayı TFF bize ceza verirse dünyayı ayağa kaldırırım. Bu bir tehdit değil." şeklinde konuştu.