Fikret Orman canlı yayında açıkladı! 'Bonservisiyle...'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beyaz TV'de canlı yayınlanan Beyaz Futbol programına telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Fikret Orman, Fenerbahçe ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının ertelenmesini istediklerini belirtirken, Anderson Talisca'nın bonservisini almak için çalıştıklarını da söyledi.

Fikret Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biz ülkemizde rahat yaşayalım diye evlatlarımız canını veriyorlar ama inşallah terör illetinden kurtulacağız. Beşiktaş kuvvetli bir takım ve kuvettli bir kadroya sahip, seyircisiyle bütünleşince de coştuğunu söyleyebiliriz. Karabükspor sıkıntılı bir durumda, onlara Allah yardım etsin. Sonuçta bu maç sona erdi, daha çok maçımız var. İişler yolunda gidiyor, umarım sorun yaşamayacağız.

"Büyük bir beklentimiz yok ama erteleme olursa bizim için daha iyi olur"

Biz hem Şampiyonlar Ligi'nde, hem de kupada oynuyoruz, maçları araya sıkıştırmanın anlamı yok. Beşiktaş'ın yoğun bir trafiği var, bu sebeple biz kupa mücadelesinin daha iyi bir zamanda oynanmasını talep ediyoruz. Bu sene lig erken bitiyor, TFF yetkilileri bizim sorunumuza çözüm bulabiler mi bilmiyorum. Kimseden medet ummuyoruz, büyük bir beklentimiz yok ama bu erteleme olursa bizim için daha iyi olur.

Bir seçme şansım olsa; lig şampiyonluğunu, kupa şampiyonluğunu ve Bayern Münih'i elemek isterim. Ben bütün her yerde şampiyon olmayı istiyorum ama böyle seçme bir şansımız yok. Ben Bayern Münih'i elemek konusunda hayaller kurmuyorum, eleyeceğimize inanıyorum. Biz Beşiktaş gibi oynayabilirsek neden elemeyelim? Biz o ligin 2. takımı Leipzig'i içeride dışarıda mağlup etmeyi başardık. Neden aynı şeyi yapıp Bayern Münih'i de elemeyelim?

"Talisca'nın bonservisini almak için çalışmalarımızı yapıyoruz"

Beşiktaş bu sene şampiyon olmak istiyor, markamız için gelirlerimiz için önemli ama Avrupa'da başarılı olursak bilinirliğimiz de artıyor, bunu da yine çok önemsiyoruz. Talisca sevdiğimiz ve çok karakterli bir oyuncumuz, onunla oynamaktan çok mutluyuz ama kulüplerimizin finansal problemleri var ve bizim de var. Bir yandan Kulüpler Birliği'nde bu durumu nasıl çözeriz diye çalışıyoruz. Talisca'nın bonservisini almak için çalışmalarımızı yapıyoruz.

Bizim oyuncularımızdan kime teklif gelirse gelsin biz değerlendirmeye alırız, burada fiyatlar çok önemli. Negredo bizim değerli bir oyuncumuz ama kendisinin bir şanssızlığı var. Kalbi temiz bir oyuncu, başarılı olacağına inanıyoruz. Vagner Love, bizim direkt katkı alabileceğimiz bir oyuncu, çok büyük bir futbolcu. Attığı gol ofsayt gibi gözükse de, o vuruşu yapması onun ne kadar büyük bir futbolcu olduğunun göstergesi. Ben maçı izlediğim sırada ofsayt olarak gördüm golü.

"Hakemlerin böyle saatlerce tartışılmasından rahatsızız"

Biz hakemlerden rahatsız olmaktan ziyade, hakemlerin böyle saatlerce tartışılmasından rahatsızız. Bizim maçlarımızda da büyük hatalar yapıyorlar ama sonuçta bu bizim futbolumuz. Bursaspor maçında bir penaltımız verilmedi, bu oluyor, olmuyor değil. Kulüplerin de kendisine bakması lazım, bu noktada basına da görev düşüyor. Her geçen gün medya küçülüyor, her gün bir basın mensubu işten çıkartılıyor, sektör daralıyor. Bugün Yusuf Namoğlu gitse ne değişecek? Çevresindeki ekip aynı olduktan sonra ne olabilir ki? Biz anlayışın değişmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Aziz Yıldırım, Kulüpler Birliği toplantılarına katılacak mı, katılmayacak mı, bilmiyorum ama bazı toplantılara başkanlar seviyesinde olur. Bazen de temsilciler katılır. Kulüplerin sorunları var, bunları çözmeliyiz. Ayrıca Kulüpler Birliği icra makamı değil, temsil makamı olmalı. Bizim rakiplerimiz Medipol Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe, arkasından Trabzonspor, Kayserispor, hepsi bizim rakibimiz. Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesi güzel bir maç olsun, hakemin yanında hakem şansı olsun, ben bunları diyorum. Beni sadece Beşiktaş ilgilendiriyor, Beşiktaş şampiyon olamayacaksa kim olursa olsun beni ilgilendirmiyor.

Benim de dönem dönem hakemlerle ilgili rahatsızlıklarım oluyor, Fenerbahçe tam olarak neden rahatsız bilmiyorum ama bunlar gelip geçiyor. Fenerbahçe'deki başkanlık seçimleriyle ilgili benim hiçbir yorumum yok. Fenerbahçe bizim dostumuz, onlar için hangisi hayırlısıysa o olsun, benim yorum yapmam doğru olmaz.

Ajansspor