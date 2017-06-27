Fikret Orman: Bu işi artık bitirin

Fikret Orman, tatiline devam ederken Pepe görüşmelerini de yakından takip ediyor. Yunan adalarını gezen Beşiktaş Başkanı, Portekizli yıldız Pepe'yle görüşen heyete "Hızlanalım" mesajı gönderdi.

"BU İŞ GÜNDEMDE KALDIKÇA KULÜP ZARAR GÖRÜR"

Bu transfer operasyonunun özellikle dış basında fazla ses getirdiğini düşünen ve bu nedenle maliyetin daha da artmasını istemeyen Orman, yaptığı görüşmede, "Acele etmeliyiz. Bu iş gündemde kaldıkça zararı kulüp görür. Bir an önce Pepe transferine olumlu yönde nokta koyalım" ifadelerini kullandı.