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Fikret Orman: Bizim yönettiğimiz Beşiktaş ceza almaz!

Beşiktaş kulübü başkanı Fikret Orman, birçok önemli konu hakkında görüşlerini bildirdi.

01 Şubat 2018 Perşembe 13:50
Fikret Orman: Bizim yönettiğimiz Beşiktaş ceza almaz!

CYLE LARiN: "Uzun zamandır izlediğimiz bir oyuncuydu. Sezon başı da almak istemiştik. Konuşmalar sonunda devre arasına bıraktık. Çok mutlu olduğumuz, güvendiğimiz bir transfer. Büyük Beşiktaş taraftarı ile güzel günler yaşayacağına inanıyorum."

ATiBA HUTCHiNSON: "Larin transferinde Atiba Hutchinson'un üzerine yük bindirmeyelim. Larin buraya sadece Atiba'nın referansı ile gelmedi. Beşiktaş'ın scout ekibi onu izledi, raporlar tutuldu. İstedik ve onu aldık. Tabii bu aşamada Atiba'nın bizim için çok değerli fikirlerini de aldık.".

VAGNER LOVE: "Vagner'in kariyeri belli. Kendini ispat etmiş bir oyuncu. Onu çok istiyorduk. Londra'ya transfer turu yaptık ama bu tamamen ilgiyi başka yöne çekmek içindi. Alırken biraz zorlandık. Daha ilk günden Beşiktaş taraftarıyla 'love' oldular." 

UEFA CEZASI: "Biz bugünlere UEFA anlaşmaları ile geldik. Sattığımız zaman oyuncu alabiliyorduk. Bu sene sonunda bitiyor. Larin ile ilgili ceza alacağımız konuşulmuş. Bunlara gülüyorum. Bizim yönettiğimiz Beşiktaş ceza almaz. Mahkemelik olmuyoruz". 

ALANYASPOR: "Love geçen sezonun gol kralı. Alanyaspor'un en önemli oyuncusunu alıp  küme düşme potasına sokmak istemedik. Oyuncu bize gelmek istedi. Alanyaspor bizi aradı ve görüşmeler başladı. Bundan sonra maliyeti düşük oyunculara yöneleceğiz." 

ŞAMPiYONLUK: "Bu sene bizim için çok önemli. 3 sene üst üste şampiyon olacağımıza inanıyorum. Ardından da asıl hedefimiz art arda 4. şampiyonluğumuz için mücadele edeceğiz. 'İnanın çocuklar' bestesi güzel. Bu ruh ile stadımızda boş koltuk kalmasın."

Kaynak:Fotomaç

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 13:50
  1. Beşiktaş
  2. Fikret Orman
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