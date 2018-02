Fikret Orman: Beşiktaş bu sezon da şampiyon olacak!

Çalıştayda bir konuşma yapan Fikret Orman, Beşiktaş derneklerinin her zaman Beşiktaş’a daha çok katkı yapmaya odaklanmaları gerektiğinin altını çizdi ve şunları söyledi:



“Beşiktaş bizim kulübümüz. Bir gün bu görevimiz bitecek ve tekrar tribünlerde olacağız. Beşiktaş kimseye ait değil. Beşiktaş’ın marka değerini ve gücünü yükseltmeye çalışmalıyız. Dernekleri bu konuda önemsiyorum. Beşiktaş’ın gücünü her yerde temsil etmeliyiz. Beşiktaş’a nasıl katkı sağlayabiliriz, buna odaklanmalıyız. Kim daha çok Beşiktaş için çalışıyorsa ona yakın durmalıyız. Çalışan derneklerimizi şevklendirmeye çalışıyorum. Ben ve arkadaşlarım çok çalışıyoruz. Beşiktaş’ın geldiği seviye yeterli değil. Beşiktaş’ı daha da büyütmeliyiz. Eğlence tarafından çok icraat tarafı bizim için daha önemli. Çok değerli çalışmalar yapılıyor. Çok mutlu oluyorum. Sosyal sorumluluk projeleriyle Beşiktaş’ın büyüklüğünü göstermeliyiz. Derneklerin daha fazla ne yapabiliriz diye düşünmeleri lazım. Büyüklük, mütevazılık ve gayretle olur. Bizimle iyi olmak isteyen derneklerin Beşiktaş için bir şeyler yapmaları gerekiyor. Hep beraber Beşiktaş’a hizmet edeceğiz. Beşiktaş son dört yılda taraftar sayısını büyüttü. Taraftar sayısındaki artış, başarı ile beraber, insanlara daha fazla dokunduğumuz için ortaya çıktı. Bizim yönettiğimiz Beşiktaş’ta bireysel hesap yoktur. Ben kendimizi başarılı görmüyorum. Daha çok çalışmalıyız. Vodafone ile Anadolu’da altyapı projesine başlayacağız. Her ilden herkese dokunacağız. Etkileri çok büyük olacak. Beşiktaşlılık gönüle dokunmaktır. Herkesin sempati duyduğu kulüp Beşiktaş. Beşiktaş bu sezon da şampiyon olacak. Beşiktaş’ı ben şampiyon yapmıyorum. Beşiktaş şampiyon olduğunda herkesin desteğiyle şampiyon olacak. Buna inanmalıyız. Camia olarak ayağa kalkmalıyız. İkinci kez üst üste üçüncü şampiyonluğu yaşamak istiyoruz. Bu sezon şampiyon olursak dördüncü ve beşinci şampiyonluklara da yaklaşırız. Beşiktaş, hepimizin kulübü. Amacımız Beşiktaş’ı daha da büyütmek. Görevimiz geçmişimize sahip çıkarak istikbale emin adımlarla ilerlemektir.”



Pazarlama, Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftarlardan Sorumlu Üye Hakan Özköse, çalıştayda yaptığı konuşmada Beşiktaş derneklerinden kulübü daha da yukarılara taşıyacak projeler içinde olmalarını istedi ve şu ifadeleri kullandı:



“Derneklerimizin çağ atladığı, kalitelerini yükselttiği bu dönemde sizlerle daha çok beraber olmaya çalışıyoruz. Bölgesel toplantılara devam edeceğiz. Yurt dışında da toplantılar gerçekleştireceğiz. Yeni projelerimizi size takdim edeceğiz. Dernekler arasında rekabeti artırmayı hedefliyoruz. Kulübümüz sosyal gücünü derneklerden ve taraftarlarımızdan alıyor. Sizlerle daha sık ilişki içinde olmayı ve sizlerden Beşiktaş’a daha çok katkı vermenizi bekliyoruz. Dernek başkanlığı bir bayrak yarışıdır. Herhangi bir nedenle görevini sürdüremeyen başkanların yerlerine yenileri gelmelidir. Beşiktaşımızın marka değeri her geçen gün artmaktadır. Sizler bizim yol arkadaşlarımızsınız. Sizlere güveniyoruz. Sizlerden Beşiktaş’ı daha da yukarı taşıyacak çalışmalara imza atmanızı bekliyoruz.”



Çalıştayda derneklere dikkat edilecek konularla ilgili bilgiler sunuldu ve Beşiktaş'a fayda sağlayacak projeler yapmaları konusunda bilgiler verildi. Ayrıca dernekler kendi gündemleriyle ilgili düşünce ve önerilerini paylaştı.