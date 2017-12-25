Fikret Orman: Arda Turan gündemimizde...

Beşiktaş Kulübü Fikret Orman, gündemdekiArda Turan ve Cenk Tosun konularına açıklık getirdi.

Basın mensuplarının Arda Turan soruları üzerine Orman, "Arda Turan, çok sevdiğim, çok da önemli bir oyuncu. Türk futbolunun da önemli bir markası. Beşiktaş cephesi için ise, Arda'nın oynadığı bölgelerde çok fazla oyuncumuz var. Oyuncu transfer etmekten önce mevcuttan en yüksek verimi almalıyız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin ile Arda Turan fotoğrafını yorumlayan Orman, "Onlar birbirleriyle arkadaştırlar, bir mesaj çıkarmamak lazım. Bunlar normal şeyler. Arda Turan'a Beşiktaş forması da nasip olsun isterim ama şu an için böyle bir durum yok" diye konuştu.

Yine gündemde olan Demba Ba konusunda da Orman, "Demba Ba bizim evladımız. Gelmesini isterim ama sakatlık durumu nedir bilmiyorum. Ona bakmak lazım" dedi.