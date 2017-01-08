Fikret Orman, Antalyaspor maçına gitmeyecek!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Antalyaspor ile yapılacak hazırlık maçı öncesi Konyaaltı Kartal Yuvası mağazasının açılış töreninde sert açıklamalarda bulunmuştu. Orman, Antalyaspor karşılaşmasına gitmeme kararı aldı.

Böyle bir olaya muhatap olmaktan dolayı çok üzüldüm

Samuel Eto'o konusunda yaşananları Antalyaspor camiasına mal etmediğini belirten Orman, "Böyle bir olaya muhatap olmaktan dolayı çok üzüldüm. Antalyaspor Başkanının Fenerbahçe ile bir ilgisi var mı bilmiyorum ama üslupları da benziyor." diye konuşmuştu.

Buna karşılık Radyospor'daki canlı yayında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a cevap veren Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Şefik Öz, ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu ve gerekirse bu konuyu kendileriyle görüşeceklerini ifade etmişti.