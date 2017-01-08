Fikret Orman, Antalyaspor maçına gitmeyecek!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalyaspor ile yapılacak olan hazırlık maçına gitmeme kararı aldı.

Fikret Orman, Antalyaspor maçına gitmeyecek!
Eklenme: 08 Ocak 2017, 17:43
Bu haber 681 kez okundu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Antalyaspor ile yapılacak hazırlık maçı öncesi Konyaaltı Kartal Yuvası mağazasının açılış töreninde sert açıklamalarda bulunmuştu. Orman, Antalyaspor karşılaşmasına gitmeme kararı aldı.

Böyle bir olaya muhatap olmaktan dolayı çok üzüldüm

Samuel Eto'o konusunda yaşananları Antalyaspor camiasına mal etmediğini belirten Orman, "Böyle bir olaya muhatap olmaktan dolayı çok üzüldüm. Antalyaspor Başkanının Fenerbahçe ile bir ilgisi var mı bilmiyorum ama üslupları da benziyor." diye konuşmuştu.

Buna karşılık Radyospor'daki canlı yayında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a cevap veren Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Şefik Öz, ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu ve gerekirse bu konuyu kendileriyle görüşeceklerini ifade etmişti.

 
EtiketlerSamuel Eto'oAntalyasporRadyosporAntalyaspor Kulübü Asbaşkanı Şefik ÖzFenerbahçeBeşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.