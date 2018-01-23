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Fikret Orman Kulüpler Birliği başkanlığına aday

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Dursun Özbek'ten boşalan başkanlık koltuğuna aday olduğunu söyledi.

23 Ocak 2018 Salı 15:51
Fikret Orman Kulüpler Birliği başkanlığına aday

Dursun Özbek'in, Mustafa Cengiz ile girdiği başkanlık yarışını kaybettiği için Kulüpler Birliği başkanlığı da düşmüştü.

Yaşanan bu olayın ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

TÜRK FUTBOLUNA HİZMET ETMEK EN BÜYÜK DİLEĞİM

Konuyla ilgili açıklama yapan Fikret Orman“Türk futboluna hizmet etmek en büyük dileğim. Birkaç kulüp başkanıyla daha konuşup Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına adaylığımı açıklayacağım.” dedi.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 15:51
  1. Fikret Orman
  2. Dursun Özbek
  3. mustafa cengiz
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