Fikret Hakan'ın son sözleri ortaya çıktı!

Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan Fikret Hakan, akciğer ameliyatı olduğu İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaklaşık 2 saat hayata döndürülmeye çalışılan oyuncu, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

"VATANA VE ATA'YA İHANET AFFEDİLMEZ"

Kemalist çevrelerin sevgi duyduğu Hakan'ın, vefat etmeden önceki son sözleri "Şu lafımı unutma; vatana ve Ata'ya ihanet affedilmez. Nokta" şeklinde oldu.