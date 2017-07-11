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Fikret Hakan'ın son sözleri ortaya çıktı!

Akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sinema oyuncusu Fikret Hakan'ın, vefat etmeden önceki son sözleri ortaya çıktı.

11 Temmuz 2017 Salı 15:59

Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan Fikret Hakan, akciğer ameliyatı olduğu İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaklaşık 2 saat hayata döndürülmeye çalışılan oyuncu, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

"VATANA VE ATA'YA İHANET AFFEDİLMEZ"

Kemalist çevrelerin sevgi duyduğu Hakan'ın, vefat etmeden önceki son sözleri "Şu lafımı unutma; vatana ve Ata'ya ihanet affedilmez. Nokta" şeklinde oldu.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 15:59
  1. Bumin Gaffar Çıtanak
  2. fikret hakan
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