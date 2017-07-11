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Fikret Hakan hayatını kaybetti

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi göre asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan oyuncu Fikret Hakan hayatını kaybetti.

11 Temmuz 2017 Salı 08:21
Fikret Hakan hayatını kaybetti

Türk sinemasının duayen isimlerinden tiyatro sanatçısı Bümin Gaffar Çıtanak, sahne adıyla Fikret Hakan yaşamını yitirdi.

Akciğer kanseri olan ve tedavi gördüğü hastanede akciğer ameliyatı olan Fikret Hakan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgilere göre doktorlar tarafından yaklaşık 2 saat hayata döndürülmeye çalışıldı. Fakat tüm çabalar sonuçsuz kaldı ve 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 08:21
  1. fikret hakan
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