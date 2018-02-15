Fikirtepe'den herkes ders almalı

Bakanlık tarafından açılacak irtibat ofisleri ise çözüm bekleyen vatandaşlar için umut ışığı oldu.

ORANLAR MANTIK DIŞIYDI

Dönüşümün rantsal karmaşaya dönüştüğü bölgeyle ilgili değerlendirmede bulunan Aşçıoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, sorunun çözümü için yapılan girişimlerin diğer dönüşüm bölgelerinde yaşanabilecek krizlere örnek teşkil etme riskine dikkat çekti. 5 yıl öncesinden bugüne büyük beklenti ve pay oranları ile evlerini imza karşılığı verenlerin hatalı olduğunu vurgulayan Aşçıoğlu, ‘’O dönemde istenilen oranların mantığı yoktu. Birileri çıkıp bu oranlara ‘evet’ dediği andan itibaren sorunların yaşanacağını gözlemledik. Arsa maliyetlerinin yüksek olduğu bir yerde nasıl olur da bir proje geliştirilebilir. Arsa maliyetlerini olur denilebilecek bir noktaya çekmek için Bakanlığın devreye girmesi gerekir. Her şey hakkaniyetle yürütülürse ve İşbilenlere emanet edilirse sonuç alınır. Ama vatandaşlar buna bakmadı. Kim ne kadar fazla verirse ona koştu ve bu netice de kaçınılmaz oldu. Bu zamanda kim yüzde 58 pay ve kira yardımının altından kalkabilir ki? Bunlar mantıkla örtüşmüyor’’ dedi.

ÇÜRÜK ELMALAR DÖKÜLECEK

Aşçıoğlu, ‘’Bugüne kadar yapılanlar gerçek anlamda kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşümdü. Bundan herkes ders almalıdır. Bu dönemde kurumsal firmalara güvenenler kazançlı çıktı, çıkmaya da devam edecek. Bunların oranı yüzde 25’i geçmiyor. Geriye kalan yüzde 75 ise yakın zamanda piyasadan silinecektir’’ uyarısında bulundu.

Özellikle konut kredilerinde yüzde 25’lik sermayeyi sağlayamayan tüketiciler için oranın yüzde 20’ye indirilmesi, satış sözleşmelerinde damga vergisi oranının sıfıra indirilmesi ve en az 1 milyon dolarlık taşınmaz satın alan yabancılara vatandaşlık verilmesi gibi adımların gayrimenkul sektörüne güç kattığını vurgulayan Yaşar Aşçıoğlu, sektörün nefes alması için yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

-KDV teşvikleri sağlanmalı, tüketicilerin daha kolay konut edinebilmeleri için arsa maliyetlerinde düzenlemeye gidilmeli ve sene sonunda bir daha rekor kırılabilmesi için yabancı yatırımcıların varlığı artırılmalı.

-Yabancılara ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarına uygulanan istisna çok yararlı oldu. Bu sayede satışlarımız ve dönem karımız yükselirken vergi ödemelerimizde artış meydana geldi. Ancak yurtiçi satışlarda uygulanan yüzde 18 oranındaki KDV oranı, alıcılar açısından caydırıcı olduğu gibi hazine açısından gelir ve kurumlar vergisi matrahları bakımından olumsuz etki ediyor. Bu açıdan özellikle konut satışlarında KDV oranının 2017 yılında olduğu gibi yüzde 8 olarak uygulanmasında yarar görüyoruz.

2018'DE 630 MİLYONLUK YATIRIM

Aşçıoğlu, bu yıl toplam 630 milyon TL yatırımla Sarıyer’de müstakil konut ve Merter’de de hastane, üniversite ile ticari birimlerden oluşan iki yeni projeyi hayata geçirecek. Geçtiğimiz yıl 228 milyon TL ciro elde ederek yüzde 7 büyüme sağlayan Aşçıoğlu, 2018 yılında 250 milyon TL ciro elde ederek 2017 yılına oranla yüzde 9’luk bir büyüme hedefliyor. Şirketin gündeminde Beykoz’daki 575 dönümlük arazi üzerindeki projesi de var.