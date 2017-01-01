Fikirtepe'de o şirkete ait inşaatlar durdu! Mağdurlardan yardım çağrısı

İstanbul'’da kentsel dönüşüm denilince akla gelen ilk yerlerden biri Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe. Vatandaşın eski evleri yıkılsa da yenisi bir türlü yapılamadı. 2 şantiyesinde işleri duran Pana Yapı, ‘finansman sorunlarım var’ derken, vatandaş ‘sokakta kaldık, yardım edin’ çağrısında bulunuyor.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre: Dev inşaat şirketine ait projeler durdu Vatandaşlar mağdur oldu. 6 yıl önce dönüşümün başladığı ilçede teslim edilen işler de var, ağır işleyenler de ve hatta yarım kalanlar da. Bölgenin en son mağdur kitlesi ise Pana Yapı ile anlaşanlar oldu. Hak sahipleri 2011’de anlaşma yaptı, 2016’da evlerini boşalttı. Eski evler yıkıldı, yenisi beklenirken şantiyede işler durdu. Firmadan kira yardımı da alamayan hak sahipleri mağdur oldu. Üstelik hak sahiplerinin yanı sıra projeden ev alan tüketicilerin de hayalleri yarım kaldı. Yaklaşık 1000 aile, dizi film sektöründen sonra inşaat sektörüne giren Pana Yapı’nın işleri yoluna sokmasını bekliyor.

Dönüşümzedeler dün mağduriyetlerini anlatmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne gitti, dilekçe verdi. Pana Yapı mağdurları ile dün Fikirtepe’de bir araya geldik, yaşadıklarını dinledik.

“Okuma yazmam yok, inandım imza verdi. Evlerimizi elimizden aldılar. Mağdur olduk. Kira yardımını da kestiler, zor geçiniyoruz. Çocuklarımı kaybettim, yetim torunlarına bakıyorum. Bizim sorunumuzu çözsünler.” Bu sözlerim sahibi 80 yaşındaki Mustafa Yılmaz. Yılmaz, ilerleyen yaşına ve yürüme zorluğu çekmesine rağmen yapılan protestolara katılıyor, hakkını arıyor. Diğer bir mağdur Şehriban Düzgünoğlu ise “Terziyim, iğne deliklerini sayarak, zorluklarla aldım bu evi. Bir evimden başka ne malım, ne de gidecek yerim var” diyor. Mağdurların çoğu geçim sorunu yaşadıklarını, yeni taşındıkları evlerde de kiralarını ödeyemediklerini söylüyor.

İNŞAATLAR DURDU

Mağdurlar adına konuşan Engin Akgüzel ise süreci şöyle anlatıyor; “Şirket burada önce Selimoğlu İnşaat ile ortak oldu, sonra o şirketi satın aldı. Katarlılar ile ortak yaptıklarını Brooklyn City projesinde sorun yok, finansmanı Katarlı ortak sağlıyor. Bizim evlerimizin yıkıldığı yerde Brooklyn Dream adına proje yapılacaktı. İmza verildi, yıkım yapıldı, hafriyata takıldı. 400 hak sahibi var, onlarca da yeni ev sattığı kişi. Onların da evleri ellerinden gidecek. Diğer bir yarım kalan iş de Brooklyn Life adıyla duyuruldu. Temel atıldı, şimdi inşaat durdu. Bir de teslim ettikleri iş var ama onda da iskan yok, eksik imalat var. Geçen yıl haziran ayından bu yana kira yardımı yapmıyorlar. Üstelik inşaat durduğu halde arsanın bir bölümünü kendi haklarına geçirmişler ve onun üzerinde haciz var. Şirket yetkilileri ile görüştük, ‘paramız yok’ diyorlar ama başka yatırımlar yapılıyor. Aynı grup adına şirketler var ve sürekli el değiştiriyor. Bakanlıkla durumu paylaştık çözüm bekliyoruz.”

PANA YAPI YÖNETİM KURULU ÜYESİ MAHİR ŞAŞMAZ: BANKALARDAN KREDİ ALAMIYORUM

KONUYLA ilgili Pana Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Şaşmaz ile görüştük. Şirketin yaşadığı finansman sorununa dikkat çeken Şaşmaz, “Yönetim Kurulu Başkanımız Raci Şaşmaz Fikirtepe’ye konut yatırımı yapmaya geldi, sonra projeye ortak oldu ve bazı sebepler yüzünden iş bizim üzerimize kaldı. Aslında sorun bizim şirketimiz özelinde yaşanmıyor. Fikirtepe, hatta tüm inşaat sektöründe yaşanıyor. Bankalar inşaat sektörüne 1 kuruş finansman sağlamıyor. Bu işlerin öz sermaye ile bitmesi de mümkün değil. 3 aydır 1 ev satmadık. Satışlar yavaşlamadı, kesildi. Biz de mali sıkıntılar nedeniyle işlerimizi yavaşlattık. Kamudan destek bekliyoruz. Burası dönüşüm alanı ama devlet Fikirtepe’de vatandaşa kira yardımı yapmıyor, firmaların da harç KDV muafiyeti yok. Bu konuda bize destek olmalarını bekliyoruz. Söz verdik, işlerimizi tamamlamak istiyoruz” dedi. Fikirtepe’de projeleri satın aldıkları Selimoğlu markası ile yaptıklarını belirten Şaşmaz, bir projenin bittiğini, bir diğer projede Katarlı ortak sayesinde sorun olmadığını, 2 projelerinde ise işlerin yavaşladığını dile getirdi. Şaşmaz, tüm bu projeler dışında farklı yapı adalarında ortaklıkları da olduğunu ekledi.