Fikir nasıl ortaya çıktı?

Çekirge o doğumu şu şekilde anlattı:



Ulaştırma Bakanlığı sırasında Binali Yıldırım, havaalanından şehir merkezine doğru geliyor.



Sahilden ilerlerken trafik sıkışıklığını görünce, kendi kendine şöyle diyor:



- Neden hep Boğaz'ın üstünden köprü yapıyoruz? Boğazın altından da bir geçit yapsak ne olur?

Makam otomobilinin arka koltuğundan Boğaz'a doğru sorulan bu soru, önce bir hayal oluyor.



Öyle ya, elin oğlu Manş Denizi'nin altından Fransa'yı İngiltere'ye bağlamadı mı?



Binali Yıldırım, o dakika Tayyip Erdoğan'ı arıyor. İşte o telefon konuşması Avrasya Tüneli'nin doğum konuşmasıdır. Tayyip Bey, “Tamam, hemen çalışmaya başla” diyor. O günden bu yana sabaha karşı şantiye denetlemesinden denizaltı jeolojik çalışmalarına kadar an ve an Tayyip Bey ve Binali Bey projeyi takip edip, bugüne getiriyorlar.