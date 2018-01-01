'Fikir' düşmanı Hürriyet ve Oda TV'den rezalet habercilik!

YENİAKİT.COM.TR - Batı’nın kültürel bir dayatması olarak Müslümanların arasında yaygınlaştırılmaya çalışılan ‘yılbaşı’ ya da diğer adıyla ‘noel bayramı’ rezaleti dün akşam yine sergilendi. Alkollü içeceklerin bolca tüketildiği dün gece gasp, hırsızlık ve taciz haberlerinin ardı arkası kesilmedi. Tüm bu rezaletlere rağmen Aydın Doğan’ın Hürriyet’i ve Oda TV adlı internet sitesi yaşanan rezaletler yerine Müslümanları hedef göstermeyi tercih etti.

HASTALIKLI ZİHNİYET

Her defasında fikir özgürlüğünden dem vuran ancak bunu faşistçe bir düşünceyle sadece kendileri için geçerli kılan Hürriyet ve Oda TV zihniyeti, Müslümanların bildiri dağıtmasından ve yapılanın yanlış olduğunu anlatmasından rahatsız oldu.

Yılbaşı gecesi yaşanan rezaletleri görmeyen ‘hastalıklı’ zihniyet, 3-5 Müslümanın bildiri dağıtmasına kafayı taktı. Ankara ve İstanbul gibi büyük kentlerde her gün her yerde bildiri ve broşür dağıtan sol marjinal gruplardan rahatsız olmayan bu hastalıklı zihniyet yılbaşı akşamı ayet ve hadislerle ‘yılbaşı kutlamanın’ hatalı bir davranış olduğunu ‘broşür’ dağıtarak tebliğ etmeye çalışan insanları hedef gösterdi.

HER TARAFI FAŞİZM KOKAN SAÇMA SAPAN BİR HABER…

Düşünce özgürlüğünü sadece kendiler için uygulayan Hürriyet ve Oda TV gibi faşist düşüncedeki medya organları yaptıkları skandal haberde bildiri dağıtan vatandaşların 'sarıklı ve sakallı' olmasına dikkat çekti.

HABERCİLİKTEN UZAK FAŞİST BİR ÜSLUP!

Hürriyet gazetesinin internet sitesinde ve Oda TV adlı sitede ''Yılbaşında onlar da sokaktaydı'' başlığıyla yer alan ve her satırında faşizm kokan rezalet haberde şu ifadeler kullanıldı;

''Karaköy'de cüppeleri ve uzun sakallarıyla dikkat çeken bir grup 'tebliğci', yeni yıla dakikalar kala üzerinde 'Yılbaşı ve Müslümanlar' yazılı olan bildirileri vatandaşlara dağıttı. ''

NE OLDU FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ?

Sürekli olarak ‘Basın özgürlüğünden’ ve ‘düşünce özgürlüğünden’ dem vuran bu fikir düşmanı hastalıklı zihniyet en makul propaganda yöntemlerinden birisi olan broşür dağıtımını büyük bir suçmuş gibi göstererek aslında asıl sorunlarının Müslümanlar olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Söz konusu saçma habere duyarlı vatandaşlardan büyük tepki geldi.

İşte dağıtılan o broşür;

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