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Figen Yüksekdağ hakim karşısında

HDP'li Yüksekdağ, tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasına katılmak üzere Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne getirildi.

04 Temmuz 2017 Salı 19:43
Figen Yüksekdağ hakim karşısında

Ankara Adliyesi'nde görülecek dava için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Adliyenin çevresine giden yollar, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bariyerlerle güvenlik önlemi alan emniyet güçleri, adliyeye gelen herkesi üst araması yaparak, içeri aldı. TOMA'lar da adliye etrafında görev aldı.

244 GÜN SONRA MAHKEMEDE

4 Kasım 2016'da terör suçundan tutuklanan Figen Yüksekdağ, 244 gün sonra hakim karşısına çıktı.


Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 19:43
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