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Tuğrul Türkeş, eski HDP'li Figen Yüksekdağ'ın odasına geçti

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, vekilliği düşürülen eski HDP'li Figen Yüksekdağ’ın TBMM'!deki odasına yerleşti.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:55
Tuğrul Türkeş, eski HDP'li Figen Yüksekdağ'ın odasına geçti

Yeni kabinede yer bulamayan AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, yeniden Meclis’e dönerken, vekilliği düşürülen HDP’nin eski Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ’ın boşaltılan odasını kullanmaya başladı.

Yüksekdağ’ın 21 Şubat’ta hakkındaki hapis cezasının onaylanmasından sonra milletvekilliğinin düşürülmüş ve çalışma odası olarak kullandığı Yeni Halkla İlişkiler Binası’ndaki 6013 nolu odası da aynı gün boşaltılmıştı. O tarihten bu yana boş olan oda, geçtiğimiz günlerde yeni sahibi tarafından kullanılmaya başlandı.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:55
  1. Tuğrul Türkeş
  2. Figen Yüksekdağ
  3. TBMM
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