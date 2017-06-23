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Fidye için kaçırılmıştı... Türk iş adamından kötü haber!

Ukrayna'nın Odessa kentinde fidye amacıyla kaçırılan iş adamının cesedi ormanda bulundu.

23 Haziran 2017 Cuma 15:35
Fidye için kaçırılmıştı... Türk iş adamından kötü haber!

Ukrayna’da yayımlanan Segodnya gazetesinin haberine göre, Türk iş adamını öldürdüğü şüphesiyle üç kişi tutuklandı. Ukrayna emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre daha önce maktul işadamının yanında çalıştığı belirlenen bir kişi, ismi açıklanmayan Türk ile Odessa'daki evinde buluşmak üzere sözleşti.

Gece saat 01.30'da işadamının evine giren zanlı, kapıyı açık bıraktı. Daha sonra içeri girenlerle birlikte sayıları üçe ulaşan saldırganlar, bağladıkları ve değerli eşyalarını aldıkları işadamını ormanlık bir alana götürdü.

60 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER

Saldırganların, işadamının arkadaşından 60 bin dolar fidye istedikleri, ancak bu kişinin polise haber verdiği belirtildi. İsmi açıklanmayan Türk vatandaşına işkence yapan saldırganlar, daha sonra öldürdükleri işadamını ormana gömdü. Yabancı ülke vatandaşı oldukları belirtilen üç zanlıdan ikisi Odessa, biri Kievde yakalanarak tutuklandı.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 15:35
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