Fidel Castro'nun oğlu intihar etti

Küba’nın resmi gazetesi Granma’nın haberinde, depresyon nedeniyle bir süre hastanede yattıktan sonra taburcu edilen ama ilaç tedavisine devam eden 68 yaşındaki Diaz-Balart bu sabah hayatını kaybetti. Basında yer alan haberlere göre, Fidelito (Küçük Fidel) olarak anılan Diaz-Balart, intihar etti.

Castro’nun cenazesine ilişkin bilgilerin ailesi tarafından verileceği belirtildi.

Küba’da 'Fidelito' olarak bilinen Castro, 1 Eylül 1949’da Castro’nun ilk eşi Mirta Diaz-Balart’la olan evliliğinden doğmuştu.

Sovyetler Birliği'nde eğitim gören bir bilim insanı olan Castro, ülkenin nükleer programı üzerinde çalışmıştı.

Castro halen Küba hükümetinin bilimsel konulardaki danışmanlığını ve ülkenin Bilim Akademisi başkan yardımcılığını yapıyordu.

Küba'da başbakanlık ve devlet başkanlığı görevini 1959'dan 2008'e kadar sürdüren Fidel Castro, 2016 yılında 90 yaşındayken hayata gözlerini yummuştu.