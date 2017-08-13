Fidel Castro aşığı CHP, Castro'nun vasiyetini çiğnedi
Fidel Castro yaşamını yitirmeden önce adının caddelere, anıtlara, parklara verilmemesini istemişti. CHP'li belediye vasiyeti çiğnedi.13 Ağustos 2017 Pazar 22:13
Çankaya Belediyesi, Küba’nın tarihsel lideri Fidel Castro’nun adını verdiği parkın açılışını Fidel'in doğum gününde gerçekleştirdi.
10 DÖNÜM ARAZİLİK PARK
Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde bugün açılan Fidel Castro Parkı 10 dönüm alan üzerine inşa edildi.
AÇILIŞA KÜBA BÜYÜKELÇİSİ DE KATILDI
Parkın açılışına Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alberto Gonzalez Casals da katıldı.
Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2808 Cadde ile 2806 Sokakların kesişiminde bulunan park 10 bin 373 metrekare alana sahip.