Fidel Castro aşığı CHP, Castro'nun vasiyetini çiğnedi

Çankaya Belediyesi, Küba’nın tarihsel lideri Fidel Castro’nun adını verdiği parkın açılışını Fidel'in doğum gününde gerçekleştirdi.

10 DÖNÜM ARAZİLİK PARK

Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde bugün açılan Fidel Castro Parkı 10 dönüm alan üzerine inşa edildi.

AÇILIŞA KÜBA BÜYÜKELÇİSİ DE KATILDI

Parkın açılışına Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alberto Gonzalez Casals da katıldı.



Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2808 Cadde ile 2806 Sokakların kesişiminde bulunan park 10 bin 373 metrekare alana sahip.