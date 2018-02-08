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Feyzioğlu'nu korku sardı! Tüm gücünü yitirecek...

TBB’nin adındaki Türkiye ibaresinin çıkarılmasının gündeme gelmesiyle birlikte TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nu gücünü yitirme korkusu sardı.

08 Şubat 2018 Perşembe 10:00
Feyzioğlu'nu korku sardı! Tüm gücünü yitirecek...

"Türk Tabipler Birliği'nin başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından TBB Başkanı Metin Feyzioğlu telaşa kapıldı.

DERTLERİ TÜRK İFADESİ DEĞİL, GÜÇ YİTİRME KORKUSU

Ulusal bir gazeteye açıklamalarda bulunan Feyzioğlu, “Şu anda 81 ilin barosu tek masa etrafında oturabiliyor. İçlerinde farklı görüşte olanlar olsa bile birçok konuda ortak tavır alabiliyor. Şimdi TBB’nin bu merkezi yapısı parçalanıp her ilde avukatların farklı farklı barolar kurmasının önü açılmaya çalışılıyor. Daha sonra da bu baroların kendi birliklerini kurmaları planlanıyor.” dedi. Söz konusu açıklamada Feyzioğlu'nu 'güç yitirme' ve 'bölünme' korkusunun sardığı görüldü.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE KENDİNİ SAVUNDU

Terör örgütü PKK ve FETÖ üzerinden açıklama yapan Feyzioğlu,''Plan gerçekleşirse birçok ilde PKK sempatizanı veya aklı çelinmiş kişiler ayrı ayrı barolar kuracaktır. Öyle sadece Güneydoğu’yu düşünmeyin. Batıdaki büyük şehirlerden de söz ediyorum. Bu barolar bir araya gelerek üst birlik oluşturacaktır. Aynı şekilde, FETÖ sempatizanı barolar ve FETÖ sempatizanı üst birlikler kurulacaktır.'' dedi. 

 

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 10:00
  1. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu

YORUM YAZ

  • Allahın bir kulu Allahın bir kulu 51 dk önce
    Çok güzel biraz geç kalındı ama hiç yoktan iyidir. Darısı diğerlerimin başına.
  • HsnHsn53 dk önce
    geç bile kalındı ne yazık ki başında türkiye yazılı bu kurumlar sol ve aşırı sol grupların saltanat kayığı haline gelmiş bir an önce bu adamların elindeki güç gerek meslek sahiplerine devredilecek düzenleme yapılnalı
  • AbdoAbdo1 sa önce
    Bir kere türk kelimesinin olması için resmi devlet kurumu olması lazım. Şahısların bir araya gelip kurdukları derneklerde türk kelimesi olamaz.
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