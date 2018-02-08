Feyzioğlu'nu korku sardı! Tüm gücünü yitirecek...

"Türk Tabipler Birliği'nin başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından TBB Başkanı Metin Feyzioğlu telaşa kapıldı.

DERTLERİ TÜRK İFADESİ DEĞİL, GÜÇ YİTİRME KORKUSU

Ulusal bir gazeteye açıklamalarda bulunan Feyzioğlu, “Şu anda 81 ilin barosu tek masa etrafında oturabiliyor. İçlerinde farklı görüşte olanlar olsa bile birçok konuda ortak tavır alabiliyor. Şimdi TBB’nin bu merkezi yapısı parçalanıp her ilde avukatların farklı farklı barolar kurmasının önü açılmaya çalışılıyor. Daha sonra da bu baroların kendi birliklerini kurmaları planlanıyor.” dedi. Söz konusu açıklamada Feyzioğlu'nu 'güç yitirme' ve 'bölünme' korkusunun sardığı görüldü.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE KENDİNİ SAVUNDU

Terör örgütü PKK ve FETÖ üzerinden açıklama yapan Feyzioğlu,''Plan gerçekleşirse birçok ilde PKK sempatizanı veya aklı çelinmiş kişiler ayrı ayrı barolar kuracaktır. Öyle sadece Güneydoğu’yu düşünmeyin. Batıdaki büyük şehirlerden de söz ediyorum. Bu barolar bir araya gelerek üst birlik oluşturacaktır. Aynı şekilde, FETÖ sempatizanı barolar ve FETÖ sempatizanı üst birlikler kurulacaktır.'' dedi.