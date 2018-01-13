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Feyzioğlu'ndan Erdoğan'a şaşırtan destek!

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrin açıklamalarına ilişkin konuştu.

13 Ocak 2018 Cumartesi 17:10
Feyzioğlu'ndan Erdoğan'a şaşırtan destek!

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afrin hakkındaki açıklamalarıyla ilgili, "Sözde kantonların birleştirilmesi girişimine karşı Türkiye gerçekten çok önemli, stratejik değeri çok yüksek bir müdahalede bulunuyor. Böyle kama gibi o bölgelerin birbiriyle birleşmesini önlüyor. Türkiye'nin şu anda dünyanın emperyal güçleriyle sürtüşmesinin arkasında da işte bu var." dedi.

TBB tarafından hayata geçirilen Hukuk Okur Yazarlığı Projesinin sertifika töreni ile Çorum Barosunun kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılmak için kente gelen Feyzioğlu, Baroyu ziyaret etti.

Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Afrin ile ilgili açıklamasını değerlendirdi.

TÜRKİYE'NİN MÜDAHALESİNİN STRATEJİK DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

Emperyalist güçlerin Suriye ve Irak'ta gerçekleşen bölünmelerin ortaya çıkan parçacıklarla devlet kurmaya yönelik çalışmalar yaptığını belirten Feyzoğlu, Türkiye'nin de bu girişimler karşısında stratejik değeri çok yüksek müdahalelerde bulunduğunu söyledi.

Suriye'nin kuzeyinde PYD eliyle devlet kurulmaya çalışıldığını dile getiren Feyzioğlu, "Türkiye şu anda güney sınırlarımızın hemen ötesinde emperyal güçlerin desteğiyle Suriye ve Irak'ta oluşan bölünmüş parçalarla oluşturmak istenen devletimsi ile uğraşıyor. Bunlardan en günceli, Suriye'nin kuzeyindeki PKK'nın YPG'si eliyle kurdurulmak istenen devletimsi. Sözde kantonların birleştirilmesi girişimine karşı Türkiye gerçekten çok önemli, stratejik değeri çok yüksek bir müdahalede bulunuyor. Böyle kama gibi o bölgelerin birbiriyle birleşmesini önlüyor. Türkiye'nin şu anda dünyanın emperyal güçleriyle sürtüşmesinin arkasında da işte bu var." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 17:10
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Metin Feyzioğlu
  • KanuniKanuni1 sa önce
    RTE bin yaptığını değerlendirmek için ne ihtisas yaptı ki ?
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