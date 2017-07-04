Feyzioğlu'dan şaşırtan çıkış: Katılmayacağım!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle oldu:

Ana muhalefet partisinin başlattığı ve organize ettiği yürüyüş, toplumun bu en önemli sorununa işaret etmektedir. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum: umarım bir veya birkaç kişi üzerinden değil, tüm toplum için adalet talebi üzerinden gelişir. Ancak bu yürüyüşün bir toplumsal soruna işaret etmesi onu siyasi parti faaliyeti olmaktan çıkarmamaktadır. Faaliyetin, siyasi parti faaliyeti olması ise onu değersizleştirmez. Fakat yargının en üstünde yer alan kurumlardan biri olan Türkiye Barolar Birliği’nin, bir siyasi parti faaliyetine katılması doğru olmaz.