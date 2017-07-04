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Feyzioğlu'dan şaşırtan çıkış: Katılmayacağım!

Hazımsız çıkışlarıyla tanınan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı sözde adalet yürüyüşüne neden katılmadığını açıkladı.

04 Temmuz 2017 Salı 15:26
Feyzioğlu'dan şaşırtan çıkış: Katılmayacağım!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle oldu:

Ana muhalefet partisinin başlattığı ve organize ettiği yürüyüş, toplumun bu en önemli sorununa işaret etmektedir. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum: umarım bir veya birkaç kişi üzerinden değil, tüm toplum için adalet talebi üzerinden gelişir. Ancak bu yürüyüşün bir toplumsal soruna işaret etmesi onu siyasi parti faaliyeti olmaktan çıkarmamaktadır. Faaliyetin, siyasi parti faaliyeti olması ise onu değersizleştirmez. Fakat yargının en üstünde yer alan kurumlardan biri olan Türkiye Barolar Birliği’nin, bir siyasi parti faaliyetine katılması doğru olmaz.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 15:26
  1. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu
  2. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
  • SadıkSadık26 dk önce
    "Ancak bu yürüyüşün bir toplumsal soruna işaret etmesi onu siyasi parti faaliyeti olmaktan çıkarmamaktadır." Yani aslında yürüyüşe katılmamakta başka hesabı var. Yoksa açıklamalarına bakarsanız yine pislik yapıyor...
  • tuğrultuğrul36 dk önce
    İlk defa Reel insan aklıyla söz söylüyor Feyzioğlu...
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