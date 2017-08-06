Feyzioğlu, FETÖ'cülere tek tip kıyafet uygulamasına karşı çıktı!
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, FETÖ sanıklarına tek tip kıyafet uygulaması getirilmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin "Mahkeme salonuna uygunsuz bir kıyafetle gelinmesi durumunda, mahkeme başkanı verir talimatı; çıkarttırır o kıyafeti. Yeni bir düzenleme yapılmasını gerektiren bir durum yok ortada" dedi.06 Ağustos 2017 Pazar 16:28
TBB Başkanı Feyzioğlu, yazılı bir açıklama yaparak, Adalet Bakanlığı tarafından bir süredir yürütülen tek tip elbise çalışmalarını eleştirdi. Feyzioğlu, "Haddini bilmezin biri, duruşmaya üzerinde ’Hero’ yani ’kahraman’ yazan bir t-shirt ile gelmiş. Bu densizliğin bir yaptırımı var zaten mevcut kanunda. Mahkeme başkanı verir talimatı, çıkarttırır o kıyafeti. Yenisini giydirtir, giyinmezse de salondan atar. Yeni bir kanun yapılmasını gerektiren, daha önce hiç görülmemiş bir durum yok ortada" açıklamasında bulundu.
"AT İZİ İT İZİNE KARIŞIR"
Söz konusu uygulamanın, FETÖ’ye uluslararası alanda destek kazandıracağını da ileri süren TBB Başkanı Feyzioğlu, şöyle devam etti:
"Sorun, suçlu olup olmadıkları ortaya çıkarılsın diye yargılanan kişilere, yani sanıklara peşinen suçlu muamelesi yapılıyor görüntüsü verecek tek tip elbise ya da tulum giydirilme uygulamasına geçiliyor olmasından bile daha vahim. Sorunun büyüğü, devletin en üst makamının bu kararı "müjdelerken", yargılanan kişilerin peşinen suçlu olarak görüldüğü anlamına gelecek cümleler kurması. Gerçek suçluları da toplumun gözünde zaman içinde mağdur sınıfına sokar. Tabiri mazur görün, at izi it izine karışır. Sap ile saman birbirinden ayrılamaz. Yargı elinden gelenin en iyisini yapsa bile, kimseyi doğru yaptığına inandıramaz. Türk Milleti hak etmiyor bu yanlışlıkları"
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hercai17 dk önce Tel Aviv de ki candamarlarina soyle kiyafet degistirmelerini, Baronlarin Baronu! Guantonamo da ki musluman ve sucsuz mahkumlar icin ugras Amerika da, Baronlarin Baronu! hercai18 dk önce 15 Temmuz da makarnalari doldurdun darbe olacak diye Metin effenti! Simdi ise YAYGARA yapiyorsun, ya da GARGARA! hercai20 dk önce O kiyafeti cikartan O kiyafeti giyer! hercai22 dk önce Devlewtin islerine karisma, sen git Munevverin kafasini koparan katillerle kadeh tokustur! Cellat savunucusu! hercai24 dk önce Sana ne ula? Sizin sesiniz sadede Turkiye de cikiyor, sizin yaptiginiz muhalefet hicbir dunya ulkesinde gorulmuyor! Bak daha yeni olaylar oldu Venezuela da, gorevini nasil biraktirdilar gordun! Sana da lazim! ali30 dk önce Tabi tabi testereci katili hatırlıyonmu onu da ailesi zengin iyi para koparırım diye savunmuştun fakir biri olsa asla savunmazdın şimde de silahsız halka savaş uçaklarıyla tanklarla saldıran halka kurşun yağdırdığıkamera kayıtlarıyla tespit edilen vatan hainlerini savunuyorsunhem de Türkiye barolar birliğibaşkanı sıfatıyla çok yazık Türk milleti hak etmiyor bõyle sırtından hançerlenmeyi Dursun yilmaz34 dk önce Sen işine bak metin bu iş seni asar Ülkücü52 dk önce Ağa babanız abd yapinca iyi oluyor biz yapınca kötü Avini1 sa önce İyi oldu reis ne ders o olur/ digerlerinebökğürtlen yemek düşer ismail hakki efendi1 sa önce sucsuz kisilere giydirilec diye birsey yok suclu hainler belli fevzi oglu sende biliyor sun kim suclu aslinda yargilanma bile yanlis ya asacsin yada kursuna dizeceksin