Feyzi İşbaşaran'ın alçak paylaşımı sonrası soruşturma başlatıldı

Küfürbaz Fevzi İşbaşaran hakkında, attığı tweet nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Fevzi İşbaşaran'ın tweet hesabından paylaştığı, "Kesinlikle hırsızlık yaptılar, yapacaklarını biliyorduk. Başa çıkamadık. Silahlı mücadeleye hazır olun" şeklindeki paylaşımları nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Küfürbaz Feyzi İşbaşaran'dan alçak provokasyon