Feyyaz Uçar TFF 3.Lig ekibiyle anlaştı

Kulüp başkanı Servet Yenitürk, oluşturdukları gönüllü ekiple takımı iyi yerlere getirmek istediklerini ifade etti.

Van'ın futbola susamış bir kent olduğunu anlatan Yenitürk, şöyle konuştu:

"Biz de ilk hedefimiz olarak yeni hoca üzerinde çalışmalar yaptık. Bu kapsamda tanınmış ve bilinen bir isim olan Feyyaz Uçar üzerinde karar kıldık. Hocamız da elini kalbinin üzerine koydu ve parayı bir kenara bırakıp bizlerle birlikte yola çıkmak istedi. Birbirimize karşılıklı söz verdik. İnanıyoruz ki hocamıza ve takımımıza vereceğimiz destekle başarılı olacağız."

Transfer çalışmalarıyla da ilgili bilgi veren Yenitürk, "Şu ana kadar Gökhan Ünal da olmak üzere 3 futbolcu ile anlaştık. Transfer çalışmalarımız hocamızın talepleri doğrultusunda devam edecek. Devre arasında transfer yapmak zor olur genelde ancak biz en iyi transferleri yapmak ve hocamızın talepleri doğrultusunda çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Uçar: "Takımı istenilen seviyeye getireceğiz"

Feyyaz Uçar ise Beşiktaş'ta futbol oynadığı dönemde Van'a geldiğini ve taraftardan çok etkilendiğini dile getirdi.

O dönemde Van halkının ve taraftarlarının futbola ne kadar bağlı olduğunu gördüğünü aktaran Uçar, "Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Van, deprem ve buna benzer birçok sorun yaşadı. Vanspor, kültür ve potansiyel olarak bu ligin takımı değil. İnşallah bu sene bir başlangıç olacak ve Van Büyükşehir Belediyespor'u istenilen seviyeye getireceğiz." dedi.

Birlik ve beraberlik içinde başarılı olacaklarına inandıklarını belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Yapılan transferlerin dışında ihtiyaç olması durumunda başkanımız bize destek olacakları sözünü verdi. Bu da bizi biraz rahatlatıyor. Çünkü kadroda biraz eksiklerimiz var. Bu eksikleri de inşallah kısa sürede tamamlayacağız."

Toplantıya kulüp asbaşkan Bedrettin Gökçenay da katıldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, sezonun ilk yarısını 24 puan ve averajla 12. sırada tamamladı.