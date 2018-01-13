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Feyyaz Uçar TFF 3.Lig ekibiyle anlaştı

Teknik direktör Feyyaz Uçar TFF.3.Lig ekibi Van Büyükşehir Belediyespor ile anlaştı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 19:04
Feyyaz Uçar TFF 3.Lig ekibiyle anlaştı

Kulüp  başkanı Servet Yenitürk, oluşturdukları gönüllü ekiple takımı iyi yerlere  getirmek istediklerini ifade etti.

Van'ın futbola susamış bir kent olduğunu anlatan Yenitürk, şöyle  konuştu:

"Biz de ilk hedefimiz olarak yeni hoca üzerinde çalışmalar yaptık. Bu  kapsamda tanınmış ve bilinen bir isim olan Feyyaz Uçar üzerinde karar kıldık.  Hocamız da elini kalbinin üzerine koydu ve parayı bir kenara bırakıp bizlerle  birlikte yola çıkmak istedi. Birbirimize karşılıklı söz verdik. İnanıyoruz ki  hocamıza ve takımımıza vereceğimiz destekle başarılı olacağız."

Transfer çalışmalarıyla da ilgili bilgi veren Yenitürk, "Şu ana kadar  Gökhan Ünal da olmak üzere 3 futbolcu ile anlaştık. Transfer çalışmalarımız  hocamızın talepleri doğrultusunda devam edecek. Devre arasında transfer yapmak  zor olur genelde ancak biz en iyi transferleri yapmak ve hocamızın talepleri  doğrultusunda çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Uçar: "Takımı istenilen seviyeye getireceğiz"

Feyyaz Uçar ise Beşiktaş'ta futbol oynadığı dönemde Van'a geldiğini ve  taraftardan çok etkilendiğini dile getirdi.

O dönemde Van halkının ve taraftarlarının futbola ne kadar bağlı  olduğunu gördüğünü aktaran Uçar, "Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Van, deprem ve  buna benzer birçok sorun yaşadı. Vanspor, kültür ve potansiyel olarak bu ligin  takımı değil. İnşallah bu sene bir başlangıç olacak ve Van Büyükşehir  Belediyespor'u istenilen seviyeye getireceğiz." dedi.

Birlik ve beraberlik içinde başarılı olacaklarına inandıklarını  belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Yapılan transferlerin dışında ihtiyaç olması durumunda başkanımız  bize destek olacakları sözünü verdi. Bu da bizi biraz rahatlatıyor. Çünkü kadroda  biraz eksiklerimiz var. Bu eksikleri de inşallah kısa sürede tamamlayacağız."

Toplantıya kulüp asbaşkan Bedrettin Gökçenay da katıldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor,  sezonun ilk yarısını 24 puan ve averajla 12. sırada tamamladı.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 19:04
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