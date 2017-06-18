Feyenoord'dan Van Persie açıklaması!

Giovanni Van Bronckhrost, yaptığı açıklamada ''Van Persie tecrübeli, kariyeri başarılarla dolu bir oyuncu. Tabii ki Feyenoord'a gelebilir. Ancak şu an için sadece dedikodudan ibaret'' ifadelerini kullandı.

ANLAŞTI İDDİASI

Öte yandan Fransız basını, Robin van Persie'nin 13 yılın ardından Feyenoord'a döneceğini iddia etti. 33 yaşındaki forvetin Feyenoord ile anlaştığı ve Fenerbahçe ile Feyenoord'un anlaşmasını beklediği belirtildi.

Hollandalı golcü, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 39 maça çıkarken 18 gol ve 5 asist üretti.