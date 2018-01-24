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Fetullah Gülen'in yeğeni Büşray'a 7,6 yıl hapis

Fetullah Gülen'in yeğeni Büşra Gülen'in ilk duruşmasındakarar çıktı ve 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 18:14
Fetullah Gülen'in yeğeni Büşray'a 7,6 yıl hapis

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Büşra Gülen, ilk duruşmada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA-Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Büşra Gülen ile avukatı Kureyş Bilgiç katıldı. Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunma yapan Gülen, hakkındaki suçlamaları reddetti. ByLock programını kullanmadığını ve programdan haberi olmadığını ileri süren Gülen, "Ailemin kısıtlı durumuna rağmen okumaya çalıştım. Mağduriyetimin sona ermesini istiyorum." dedi.

Gülen, okulunu bitirdikten sonra formasyon eğitimine başladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı bir yurtta sekreterlik yapmaya başladım. Bu yurdun iddianamede belirtilen derneğe bağlı olduğunu sonradan öğrendim. Dönem dönem yurtta çalışan personelin maaşlarını ben yatırıyordum. Bilirkişi raporundaki banka hareketliliği personel maaşlarıyla ilgilidir. Gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyorum. Ben Ankara'da okumuş birisiyim, o kişiyi tanımıyorum."

Mahkeme başkanı, ByLock tespit ve değerlendirme tutanağında sanığın kullanıcı adı ve tespit edilen konuşma içeriklerini okumasına ve programı kullanıp kullanmadığını tekrar sorması üzerine Gülen, "ByLock programını kullanmadığım için okunan mesajlaşmalarını ben yapmadım, bunlardan haberim yoktur." dedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Büşra Gülen hakkında gizli tanık beyanlarının bulunması, sanığın 17-25 Aralık'tan sonra örgütle bağlantılı şirketlerde sigorta kaydının bulunması, Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunması ve örgütün gizli haberleşmede kullandığı ByLock programının tespit edilmesinden dolayı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Sanık Gülen, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, yaşamının en idealist döneminde, 24 yaşında hapse girdiğini ve özgürlüğüne kavuşmak istediğini kaydederek beraatini talep etti.

Sanık avukatı Bilgiç de müvekkilinin terör örgütüne yönelik bir faaliyeti olmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Büşra Gülen'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesinde gün içinde görülen bir başka davada Büşra Gülen'in abisi Hüseyin Gülen de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilmişti.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 18:14
  1. Erzurum
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. ByLock
  4. Büşra Gülen
  5. Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi
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