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Fetullah Gülen'in örgütteki kod adı belli oldu

Eski polis Ali Fuat Altuntaş, etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadede, Fetullah Gülen'in örgütteki kod adını açıkladı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 10:41
Fetullah Gülen'in örgütteki kod adı belli oldu

Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan sski polis memuru Ali Fuat Altuntaş, FETÖ ile ilk temasının polis okulunda öğrenim görürken olduğunu anlattı. Altuntaş, elebaşı Fetullah Gülen'e örgüt içinde "dayı" kod ismi verildiğini anlattı.

MOTİVE EDİYORLARDI

Selam Tevhid kumpasında dinlemeci olarak görevlendirildiğini söyleyen Altuntaş, "Kumpas kurduğumuz kişilerin ajan olabileceğini, devlet düşmanı ve hükümete karşı faaliyetler yürüttüklerini söyleyerek bizi motive ediyorlardı" dedi. Altuntaş cemaat toplantılarında sadece polislerin değil sivillerin de yer aldığını açıkladı. Toplantıya katılan bu şahısların gerçek adından bahsetmeden orada bulunduğunu ifade etti. Çoğu toplantıda örgüt elebaşı Gülen'in videosunun seyrettirildiğini, toplantıya katılırken herkesin telefonunun da alındığına dikkati çekti.

BUNLARIN PİLİ BİTTİ

Altuntaş, cezaevinde kalan örgüt mensuplarının örgütten kopmamaları için sürekli rüyaların anlatıldığını söyledi. Örgüt mensuplarının cezaevi içinde "kalem pillere not kağıtları sarmak suretiyle" iletişim kurduklarını kaydetti..

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 10:41
  1. Silivri Cezaevi
  2. FETÖ

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