"Fettullah Gülen bir numaralı terörist"

GÖKSEL ÇAĞLAV - OSMAN YİĞİT / ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) finans sağladığı gerekçesiyle Koza-İpek Holding’e yönelik soruşturmayı tamamladı. 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianameye Akit ulaştı. Başsavcılığın firari sanık Akın İpek Hakkında 77 yıl kardeşi Cafer İpek’e de 90 yıl hapis cezası istediği öğrenildi. FETÖ teröristleri arasında, “Melek Anne” lakabı ile anılan Melek İpek’in savcılık ifadesinde, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti Fetullah Gülen’e terörist diyorsa benim için de bir numaralı teröristtir. Kanunun tanımlaması dışında ben başka bir tanımlama kabul etmiyorum. Vatana millete ihanet eden, kan döken herkesin hak ettiği cezaya çarptırılmasını istiyorum” dediği ortaya çıktı.

17-25 ARALIK SONRASI YAPILAN HABERLERDEN BEN DE RAHATSIZDIM

Holding bünyesinde faaliyet gösteren Bugün TV ve Kanaltürk’ün yayın politikası hakkında detaylı bilgi sahibi olmadığını dile getiren İpek, “17 Aralık 2013 tarihinden sonra yayınlanan bir kısım haberlerden sonra ben de rahatsız oldum ve bu rahatsızlığımı oğlum Hamdi Akın İpek’e ilettim. Ancak yayın politikasında bir değişiklik olmadı. Yayın politikamızı televizyon kanallarının yetkilileri belirlemiştir. Biz aile efradı olarak yayın politikasına hiç müdahale etmedik. Hukuka aykırı hiç bir iş yapmadık. Suçlamaları kabul etmiyorum” şeklinde ifadede bulundu.

AKIN İPEK’TE HER YOL VAR

FETÖ’ye mali operasyonlarında ‘kasa’ olarak kullandığı Koza-İpek grubuna ilişkin hazırlanan iddianamede, grubun ‘çift muhasebe’ tutmak gibi birçok profesyonel mali suçun yanı sıra ilkel fırsatçılık metotlarını da ihmal etmediği ortaya kondu. Koza-İpek’in, maden işletmelerinde harcadığı beyanıyla, gerçekte olmayan ‘kağıt üstünde’ binlerce ton mazot alımı yaptığı kaydedildi. Grubun, bu şekilde almadığı mazotu almış gibi göstererek toplu alım indirimi, KDV indirimi ve diğer yatırım teşviklerinden milyonlarca dolar götürdüğü vurgulandı. İddianamede ayrıca FETÖ finansörü grubun, maden ocaklarında şase numaraları silinmiş kamyon ve iş makineleri kullandığı bilgisine de yer verildi.