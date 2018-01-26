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FETÖ’yü savunanlar Suna'ya sessiz

Vatana ihanetten yargılanan Can Dündar, MİT TIR’ları ihanetinin medya ayağı sorumlusu Enis Berberoğlu ve FETÖ’cü gazeteciler için özgürlük isteyen CHP milletvekilleri, gerçek anlamda gazetecilik yaptığı için hapse giren fahri muhabirimiz Dursun Suna’ya kör kaldı. CHP’li Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal, Tuncay Özkan ve Aytuğ Atıcı bahanelerin arkasına saklandı.

26 Ocak 2018 Cuma 03:19
FETÖ’yü savunanlar Suna'ya sessiz

FETÖ’nün kalemşörlerine, vatan haini gazetecilere, terör propagandası yapan isimlere özgürlük isteyen CHP’li milletvekilleri sadece gazetecilik yaptığı için tutuklanan muhabirimiz Dursun Suna’ya dair hiçbir açıklama yapmadı. Telefonla ulaşarak gazeteci Suna’nın yaşadığı mağduriyeti anlattığımız CHP’li Milletvekilleri görüş bildirmekten kaçındı. CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal, Tuncay Özkan ve Aytuğ Atıcı çeşitli bahanelerin ardına saklanarak Suna hakkında konuşmadı.

TELEFONU SURATIMIZA KAPATTILAR

Telefonla arayarak olayı anlattığımız ve fikirlerini almak istediğimiz CHP’liler sudan bahanelerin ardına saklanarak açıklama yapmaktan kaçındı.

FETÖ’nün yayın organlarının kapatıldığı dönemde vatan hainlerine en büyük desteği veren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Suna hakkında konuşmadığı gibi telefonu suratımıza kapattı. “Sorunuzu dinlemiyorum” diyen Tanal, “Çünkü siz hep bana vuruyorsunuz” sözlerinin akabinde bir milletvekiline yakışmayacak bir tarzda telefon görüşmesini sonlandırdı.

BAHANELERİN ARDINA SAKLANDILAR

Sahibi olduğu Kanaltürk’ün türlü ayak oyunlarıyla FETÖ’ye peşkeş çekilmesine sebep olan ve her fırsatta özgür basının faziletlerinden dem vuran CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Suna’ya dair bir açıklama yapmadı. Telefona çıkan ve kendisini danışmanı olarak tanıtan Orkun bey, neden aradığımızı dinledikten sonra Özkan’ın müsait olmadığını söyledi. Daha sonra aradığımız numaradan konu ile ilgili geri dönüş yapacaklarını söyleyen danışmanı, daha sonra herhangi bir dönüş yapmadı.

Her provokatif eylemin altından çıkan, basın özgürlüğü sözünü ağzından hiç düşürmeyen CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ta bahanelerin ardına saklanarak görüş beyan etmedi. Telefonla ulaştığımız Yarkadaş, havalimanında olduğunu ve uçağa bineceğini belirterek görüş vermedi. Belli bir süre sonra yeniden aramamıza rağmen Yarkadaş’a ulaşamadık.

KONUŞMAYACAKLARINI SÖYLEDİLER

Türkiye’nin beka mücadelesi açısından büyük önem arzeden OHAL’i sürekli olarak eleştiren, Afrin Operasyonu’na açıktan karşı çıkamadığı için Gazi Mustafa Kemal’in dönemin şartlarını gözeterek söylediği, “Yurtta barış, dünyada barış” sözünü kendisine kalkan ederek twitter hesabından paylaşan CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’da Suna hakkında fikir beyan etmeyeceğini açıkça belirtti.

Telefonla ulaşarak Suna’nın yaşadığı mağduriyeti anlattığımız Atıcı, “Konuyu bilmiyorum. İnceleyip dönerim” sözleriyle konuşmayı sonlandırdıktan kısa bir süre sonra skandal bir davranışa imza attı.

Akabindeki süreçte danışmanı tarafından arandığımızda, “Biz bu konu ile ilgili herhangi bir görüş bildirmeyeceğiz. Şu anda bu konu ile ilgili görüş bildirmek istemiyoruz. Bilginiz olsun” sözleriyle basın özgürlüğüne büyük bir darbe vurulmuş oldu.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 03:19
  1. CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı
  2. Dursun Suna
  3. FETÖ’
  4. Barış Yarkadaş
  5. Mahmut Tanal
  6. Tuncay Özkan
  7. Aytuğ Atıcı
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