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FETÖ’yle mücadelede uygulanan taktik PKK’da da uygulanmalı

Sosyolog Dr. Ramazan Akkır, terör örgütü PKK ile mücadelede başarı sağlanabilmesi için FETÖ’yle mücadelede kullanılan yöntemlerin uygulanması gerektiğini söyledi.

FETÖ’yle mücadelede uygulanan taktik PKK’da da uygulanmalı
Eklenme: 23 Aralık 2016, 14:57
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PKK ile mücadele kapsamında 1984 yılından bu yana harcanan paranın 400 milyar dolar civarında olduğuna dikkat çeken Dr. Akkır, FETÖ’yle mücadeledeki yöntemin PKK’yla mücadelede de kullanılmasının elzem olduğuna dikkat çekti.

PKK ile mücadelede bugüne kadar 400 milyar dolar para harcandığını ve örgütün hala bitirilemediğini belirten Akkır, “Bu ülke, 1984 yılından beri terör örgütü PKK ile dönemsel olarak farklılaşmak ile beraber güvenlik ve demokratikleşme perspektifi ekseninde mücadele ediyor. 40 binin üzerinde insanımızı katleden teröre, yaklaşık 350-400 milyar dolar civarında bir para harcadık. Teröre harcanan bu paranın anlamı ise 87 Atatürk Barajı, 100 Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 100 Nükleer santral ve 70 Marmaray’dır. Kısacası 30 yıldan beri terör, toplumun ekonomik ve toplumsal sermayesini sömürdü ve sömürmeye de devam etmektedir” dedi.

‘PKK TOPLUMSAL KURUM VE KURULUŞLARDAN TASFİYE EDİLMELİ’

Dr. Akkır, terör örgütü PKK ile mücadelede uygulanması gereken yöntemler hakkında şunları söyledi: “Öncelikle; Devlet veya hükümet Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile nasıl mücadele ettiyse, aynı parametreler doğrultusunda PKK/TAK ile de mücadele etmek zorundadır. 40 yıldan beri devletin kılcal damarlarına kadar sızan ve 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkeyi işgal etmeye girişen FETÖ, kısa sürede ekonomik ve toplumsal yaşamdan tasfiye edilmiş ve itibarsızlaştırılmıştır. FETÖ ile mücadelede devlet stratejik üstünlüğü hızlıca ele geçirmiş ve FETÖ mensuplarını adalete teslim etmiştir. Öyle ki, toplumun birçok kurumundan FETÖ’cüler tasfiye edilmiş ve FETÖ’ye ait kurum ve kuruluşlara el konulmuştur. PKK mensupları da, tıpkı FETÖ’cüler gibi toplumsal kurum ve kuruluşlardan tasfiye edilmelidir.”

‘PKK’NIN FİNANS KAYNAKLARI KURUTULMALI’

Mücadelede, terör örgütünü besleyen finans kaynaklarının kurutulmasının önemli bir yöntem olduğunu ifade eden Dr. Akkır, “PKK ve diğer terör örgütlerinin resmi veya gayri resmi finans kaynakları kurutulmalıdır. Terörizm çağında terör ile mücadele çok boyutlu olmak zorundadır. Bu nedenle terörizm ile mücadelede sadece askeri yöntemlerin kullanılması etkili olmamaktadır. Terörizm ile mücadelenin bir ayağını da terörizmin finansmanı ile mücadele oluşturmalıdır. Çünkü terör örgütlerinin varlıklarını devam ettirebilmesi, barınma, beslenme, giyecek, tedavi, ulaşım ve haberleşme ihtiyaçlarını karşılaması; yayın ve propaganda materyallerini hazırlaması; silah ve mühimmat araç-gereçleri temin edebilmesi için güçlü bir finansa ihtiyacı vardır. Finans kaynakları olmaksızın terör örgütleri bu gereksinimlerini karşılayamaz” diye konuştu.

‘DİPLOMASİ ETKİN KULLANILMALI’

Diplomasi yoluyla da Türkiye’nin PKK ile mücadelesini haklı biz zeminde kabul ettirmesi gerektiğine vurgu yapan Dr. Akkır, “Türkiye Soft Power ile Hard Power’ını dengelemeli ve diplomatik kuşatmayı da yarmaya çalışmalıdır” dedi. Dr. Akkır konuşmasına şöyle devam etti: “Bir diğer boyut da diplomasidir. Diplomatik yollarla PKK terörünün kanlı yüzünü dünyaya gösteren Türkiye, küresel örgütlerin desteğini almaya çalışmalıdır. PKK/TAK’ın Beşiktaş gerçekleştirmiş olduğu terör saldırısı sonrasında Türkiye’nin müttefikleri, Türkiye’nin ve Türk halkının yanında olduklarını beyan etti. Maalesef, küresel nitelikler arz eden bir terör saldırısı önlemenin yolu içe kapanmak değil, mümkün olduğunca dışa açılmak ve küresel aktörlerle işbirliği yapmaktan geçiyor.”

 
EtiketlerDr. Akkırfetöpkkmücadelehaberson dakika
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