FETÖ'ye 'marka' darbesi

Bi̇li̇m, Sanayi̇ ve Teknoloji̇ Bakanı Faruk Özlü, Türk Patent ve Marka Kurumunca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait 734 marka, 72 tasarım ve 15 patentin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devrinin gerçekleştiğini ve FETÖ ile bağlantılı işletmelerin bin 687 marka ve 29 tasarımının Hazine'ye devredildiğini bildirdi.

Özlü, yazılı açıklamasında, Bakanlığın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.

FETÖ'nün ticari ve ekonomik girişimlerine aralıksız darbe vurmaya devam ettiklerinin altını çizen Özlü, bu çerçevede örgüte ait 734 marka, 72 tasarım ve 15 patentin TMSF'ye geçtiğini, örgütle bağlantılı işletmelerin bin 687 marka ve 29 tasarımının Hazine’ye devredildiğini belirtti.

Özlü, açıklamasında kamu Ar-Ge harcamalarını da değerlendirdi.

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için merkezi yönetim bütçesinden 2016'da yapılan harcamanın, önceki yıla göre yüzde 21,6 artışla 7 milyar 508 milyon lirayı bulduğunu hatırlatan Özlü, bu harcamanın merkezi yönetim bütçe harcamaları içindeki payının yüzde 1,14 olduğunu kaydetti.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre 2017 merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin 8 milyar 174 milyon liraya ulaştığına dikkati çeken Özlü, geçen yıl Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnaları toplamının 1 milyar 927 milyon lira olarak gerçekleştiğini, dolaylı 2017 yılı Ar-Ge desteğinin ise 2 milyar 141 milyon lira olarak tahmin edildiğini aktardı.

"Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payı 3 kat arttı"

Özlü, merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sınıflandırıldığında, 2017 için en çok ödeneğin sırasıyla yüzde 36 ile genel bilgi gelişimine, yüzde 21,2 ile savunmaya, yüzde 9,9 ile endüstriyel üretim ve teknolojiye, yüzde 6,6 ile eğitime, yüzde 6,3 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılara ve yüzde 5,3 ile tarıma tahsis edildiğini bildirdi.

AK Parti hükümetleri döneminde Ar-Ge'ye verilen öneme işaret eden Özlü, bunun en önemli göstergesinin 2002 yılında 0,48 olan Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payının 3 kat artarak geçen yıl 1,06 seviyesine çıkması olduğunu vurguladı.

Özlü, bu oranın yarısının özel sektör harcaması olduğunun altını çizerek, söz konusu yükselişte Ar-Ge'ye dönük desteklerdeki artışın etkili olduğunu belirtti.

Gelecek dönem Ar-Ge harcamalarının GSYH içerisindeki payını önce yüzde 2'ye, ardından yüzde 3 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Özlü, devletin Ar-Ge harcamalarının tek bir hesap altında toplanmasının çok önemli olduğunu ve bu noktada tek elden yönetilen ve izlenen bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.