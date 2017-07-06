FETÖ’ye Interpol torpili

Interpol, Türkiye’den gönderilen veri tabanı listesinin 2 Ağustos’ta izleme yetkilerini askıya aldı ve FETÖ’cülere, şahsi pasaportlarıyla hiçbir yerde takılmadan rahatlıkla gezme imkanı sunulmuş oldu.

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stok geçtiğimiz günlerde Ankara’ya geldi. Stok, Ankara ziyaretinde Türk yetkililerle temasta bulundu. Sorunun çözümü için hızlı bir şekilde çalışmalar yürütüldüğü öğrenildi.