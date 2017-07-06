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FETÖ’ye Interpol torpili

Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kaçak FETÖ’cülerin isimlerinin olduğu 72 bin kişilik veri tabanı listesini, Interpol’e yolladı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 08:40
FETÖ’ye Interpol torpili

Interpol, Türkiye’den gönderilen veri tabanı listesinin 2 Ağustos’ta izleme yetkilerini askıya aldı ve FETÖ’cülere, şahsi pasaportlarıyla hiçbir yerde takılmadan rahatlıkla gezme imkanı sunulmuş oldu.

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stok geçtiğimiz günlerde Ankara’ya geldi. Stok, Ankara ziyaretinde Türk yetkililerle temasta bulundu. Sorunun çözümü için hızlı bir şekilde çalışmalar yürütüldüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 08:40
  1. Türkiye
  2. Ankara
  3. Emniyet Genel Müdürlüğü
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